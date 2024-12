Der ESV Burgau hat zum zehnten Mal in dieser Spielzeit gewonnen. Die Eisbären schlugen am Freitagabend in der heimischen Halle im Landesliga-Punktspiel den SC Reichersbeuern mit 11:3 (4:0/3:3/4:0) und sind damit weiterhin Tabellenführer Sonthofen ganz dicht auf den Fersen. Auf dem Spielberichtsbogen wurde die Zuschauerzahl mit 358 angegeben.

