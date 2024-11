Ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen für die Eisbären, vor allem im Schlussdrittel zeigten sie eine sehr starke Vorstellung. Am Ende stand stattdessen die erste Niederlage in dieser Spielzeit der Eishockey-Landesliga. 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) unterlag der ESV Burgau beim ERC Sonthofen, der somit als einziges Team in der Gruppe A immer noch eine blütenweiße Weste trägt.

