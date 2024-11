Burgau gegen Ravensburg: Doppelduell am Eishockey-Landesligawochenende

Zweimal gegen denselben Gegner muss Eishockey-Landesligist ESV Burgau am Wochenende antreten. Am Freitagabend um 20 Uhr gastiert der EV Ravensburg im Burgauer Eispalast beim Gsundbrunnenbad. Am Sonntag steht dann der erste Auftritt der Eisbären in der oberschwäbischen 50.000-Einwohnerstadt auf dem Spielplan. Diese Begegnung soll um 18.30 Uhr beginnen. Der Spielplan führt die Burgauer in insgesamt vier Partien gegen die Ravensburger. Außerdem sind in der Hauptrunde vier Matches gegen Pfronten, Lechbruck und Sonthofen angesetzt. Gegen Fürstenfeldbruck, Forst, Germering, Reichersbeuern und Ottobrunn gibt es jeweils nur zwei Vergleiche.

