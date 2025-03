Eisbären machen ersten Schritt in Richtung Play-off-Halbfinale

Der ESV Burgau hat das erste Viertelfinalspiel der Best-of-Three-Serie gegen die Pfronten Falcons mit 4:2 (1:0/2:2/1:0) gewonnen. Die zweite Begegnung, die am Sonntag in Pfronten ausgetragen wird, war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet. Bei einem Burgauer Sieg wäre die Runde entschieden, und die Markgräfler hätten den Einzug ins Halbfinale geschafft. Im Falle einer Niederlage der Eisbären würden sich beide Teams am kommenden Freitag im Burgauer Eisstadion erneut begegnen.

