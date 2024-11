ESV Burgau strebt gegen Lechbruck und Ottobrunn nach weiteren Siegen

Zweimal dürfen die Burgauer Eisbären an diesem Wochenende aufs Eis. Am Freitagabend gastiert der Eishockeylandesligist beim ERC Lechbruck und am Sonntag reist der ERSC Ottobrunn in der Mindelstadt an. Das Spiel im offenen Lechbrucker Stadion beginnt am Freitag um 19.30 Uhr, am Sonntag soll die Partie im Burgauer Eispalast dann um 18 Uhr eröffnet werden. Nach zwei Spielen, in welchen sich die Eisbären erst richtig schwertaten, am Ende aber doch gewinnen konnten, folgten am vergangenen Wochenende zwei Kantersiege.

