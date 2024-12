ESV Burgau trifft zum Jahresabschluss auf Pfronten

Mit einem Auswärtsspiel in Pfronten beschließt Eishockey-Landesligist ESV Burgau das Jahr 2024. Die Partie im Eisstadion der Ostallgäuer Gemeinde beginnt am Sonntag um 17 Uhr. Die Gastgeber werden seit einigen Wochen von Martin Grimmer gecoacht, Grimmer folgte auf Michael Bielefeld, der zum Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm wechselte. Der 54-jährige Bielefeld ersetzt dort seit Anfang Dezember Martin Jainz, der wegen einer Niederlagenserie der Devils seinen Stuhl räumen musste.

Jahresfinale in Pfronten: ESV Burgau gegen starke Allgäuer

Die Geschichte scheint sich hier zu wiederholen. Denn vor knapp zehn Jahren verließ Bielefeld seinen Heimatverein schon einmal, um die Ulmer zu trainieren. Nach Zwischenstationen in Herford und beim EV Füssen kehrte Bielefeld dann 2022 nach Pfronten zurück und formte dort eine gute Landesligamannschaft, die derzeit den dritten Platz belegt. Den ersten Vergleich mit den Falcons am 17. November im Burgauer Eispalast entschieden die Eisbären mit 4:3 für sich. Nach einer deutlichen 4:1-Führung kamen die Ostallgäuer in der Schlussphase der Partie noch einmal heran, die Burgauer brachten den Sieg aber schließlich über die Runden. Der mit Abstand erfolgreichste Scorer der Allgäuer ist Jakub Bernad. Der 33-jährige Tscheche sammelte in 15 Einsätzen bislang 55 Punkte (23 Tore/32 Vorlagen). Der zweitbeste Punktesammler ist der Finne Akseli Kyttälä mit 27 Punkten (8/19).

Burgau strebt Sieg in Pfronten an

Burgaus bester Scorer ist David Ballner. Er kommt nach 15 Partien auf 40 Punkte (22/18). Zur Partie unter dem Pfrontner Breitenberg hoffen die Eisbären darauf, dass die im jüngsten Spiel gegen Lechbruck verletzten Akteure Lukas Häckelsmiller und Andreas Wieseler wieder eingreifen können. Auf die Unterstützung ihres Fanclubs „Hurricanes“ müssen die Markgräfler am Sonntag verzichten. Denn die Verantwortlichen der Falcons sprachen gegen die Gruppierung ein Stadionverbot aus. Sicher werden aber, wie schon zu den vergangenen Auswärtsspielen, zahlreiche ESV-Fans den rund 150 Kilometer langen Weg ins Ostallgäu auf sich nehmen und ihre Eisbären unterstützen.