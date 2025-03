Große Party in Burgau: Eisbären steigen in die Bayernliga auf

Die Eisbären Burgau haben es geschafft: Mit einem furiosen 8:1-Sieg im dritten Finalspiel gegen die Wanderers Germering krönen sie sich zum Meister der Eishockey-Landesliga und steigen in die Bayernliga auf. Das ausverkaufte Stadion am Gsundbrunnenbad verwandelt sich am Freitagabend nach der Schlusssirene in ein Tollhaus – die Fans feiern ihre Mannschaft lautstark und machen die Nacht zum Tag.

ESV Burgau krönt sich mit Trainer Halusa zum Meister der Eishockey-Landesliga

Bereits im Vorfeld war die Euphorie in Burgau riesig. Nach dem beeindruckenden 9:4-Auswärtssieg in Germering hatten viele Anhänger auf die Entscheidung im Heimspiel gehofft – und wurden nicht enttäuscht. Unter der Leitung von Erfolgs-Trainer Erwin Halusa zeigte die Mannschaft eine hochkonzentrierte Leistung. Kapitän David Heinrich hatte es vor der Partie betont: „Wir sind heiß und wollen diesen Pokal unbedingt gewinnen.“ Genau das setzten die Eisbären auf dem Eis um. Trotz des Fehlens von Florian Bayer, der nach einer Sperre zuschauen musste, trat das Team in Bestbesetzung an.

Aufstieg in die 4. Liga: Bayernliga, Burgau ist dabei

Die Partie war hart umkämpft, doch am Ende setzte sich die Heimmannschaft durch und löst damit das Ticket für die vierthöchste deutsche Liga. Dass die Wanderers Germering ein starker Gegner waren, zeigte sich über die gesamte Finalserie hinweg, doch an diesem Abend hat Burgau den entscheidenden Vorteil auf seiner Seite – die frenetische Unterstützung der Fans.

Erwin Halusa und Heinzi Heinrich haben sich für den Aufstieg fein gemacht. Foto: Uli Anhofer