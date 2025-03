Meisterschaftsfinale: Sind die Burgauer Eisbären reif für den Aufstieg?

Zum zweiten Mal in Folge hat der ESV Burgau das Finale um den Bayerischen Meistertitel der Eishockey-Landesligen erreicht. Ab Freitagabend (Spielbeginn: 20 Uhr) geht es in maximal fünf Partien gegen die Wanderers Germering um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Bayernliga. Das Auftaktspiel ist ausverkauft, nach dem Ansturm am Montag gingen am Dienstag die restlichen Tickets weg wie warme Semmeln, wie der ESV in einem Facebook-Beitrag schreibt.

