Zwei völlig unterschiedliche Aufgaben für den ESV Burgau

Am Wochenende stehen für Eishockey-Landesligist ESV Burgau die Hauptrundenspiele Nummer 22 und 23 auf dem Programm. Am Freitagabend gastieren die Eisbären in Lechbruck und am Sonntag kommt es zum vierten Aufeinandertreffen in dieser Saison mit dem ERC Sonthofen. Die Partie im offenen Stadion von Lechbruck beginnt um 19.30 Uhr und das Heimspiel startet wie gewohnt am Sonntag um 18 Uhr. Die Aufgaben vor den beiden Matches sind für die Eisbären völlig verschieden. Gegen Lechbruck sind die Markgräfler eindeutiger Favorit, gegen Spitzenreiter Sonthofen müssen sich die Burgauer mit der Außenseiterrolle begnügen.

