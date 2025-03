Es ist angerichtet: Burgauer Eisbären sind heiß auf die vierte Liga

In Burgau herrscht Eishockeyfieber. Vor dem dritten und möglicherweise entscheidenden Finalspiel gegen die Wanderers Germering am Freitagabend sind die Eisbären in den Lokalen und den Geschäften der 10.000-Einwohnerstadt spätestens seit ihrem 9:4-Auswärtssieg in Germering am vergangenen Sonntag Gesprächsthema Nummer eins. Sportbegeisterte im gesamten Landkreis drücken den Eisbären die Daumen. Viele sind optimistisch, dass es am Freitagabend mit dem Meistertitel für die Markgräfler endlich klappen wird. Dann hätten die Burgauer das dritte Spiel der Best-of-Five-Serie für sich entschieden, wären Meister und Aufsteiger ins bayerische Oberhaus, der vierten Liga.

