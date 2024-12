ESV Burgau strebt in Germering Wanderers Auswärtssieg an

Nur eine Partie steht an diesem Wochenende für Eishockey-Landesligist ESV Burgau auf dem Programm. Am Freitag um 20 Uhr gastieren die Eisbären und momentanen Tabellenführer bei den Wanderers Germering. Das Hinspiel im Burgauer Eispalast am 3. November endete mit einem 7:3-Erfolg der Markgräfler. Die Wanderers belegen derzeit den vierten Platz.



Der ESV Burgau hat mit seinem 7:5-Sieg beim EV Fürstenfeldbruck am vergangenen Sonntag die Tabellenführung in der Eishockey-Landesliga Gruppe A übernommen und den Erzrivalen der Burgauer Fans, ERC Sonthofen, aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Platz zwei verdrängt. Das Spiel war hart umkämpft, mit mehreren Führungswechseln, doch die Eisbären setzten sich dank einer starken Teamleistung und herausragender Akteure wie David Ballner durch, der drei Tore erzielte und insgesamt vier Punkte sammelte. Torhüter Benedict Schaller glänzte ebenfalls und trug entscheidend dazu bei, dass die Burgauer im letzten Drittel die Partie vorzeitig für sich entscheiden konnten. Trotz später Aufholversuche der Gastgeber blieben die drei Punkte ungefährdet.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Germering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ESV Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis