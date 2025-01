Burgauer Heimspiel gegen Sonthofen wird vor toller Kulisse steigen

Mit einem Auswärtsspiel gegen den SC Reichersbeuern startet Eishockey-Landesligist ESV Burgau ins Neue Jahr. Spielbeginn in der Bad Tölzer Hacker-Pschorr-Arena, der Heimspielstätte der Reichersbeurer, ist am Freitagabend um 19.30 Uhr. Am Sonntag um 18 Uhr kommt es dann im Burgauer Eisstadion beim Gsundbrunnenbad zum Spitzenspiel gegen Tabellenprimus ERC Sonthofen. Die Sorgen im Burgauer Lager sind über Silvester und Neujahr nicht komplett verflogen. „Wir müssen sehen, wer beim Abschlusstraining am Donnerstagabend auf dem Eis stehen wird“, sagt ESV-Trainer Erwin Halusa. Er hofft, dass der eine oder andere kranke oder verletzte Akteur in den Burgauer Kader zurückkehren kann.

