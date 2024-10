Der VfR Jettingen hat die Tabellenspitze im Blick und Wut im Bauch

Manchmal geht‘s schnell im Fußball. Ganze dreieinhalb Wochen nach dem zwölften Spieltag der Vorrunde treffen sich zum Rückrunden-Start in der Fußball-Bezirksliga Nord dieselben Kontrahenten wieder. Aus Trainer-Perspektive hat das sicher was für sich, denn die Erinnerung an den jüngsten Vergleich ist noch ganz frisch. Johannes Putz vom VfR Jettingen denkt zudem gerne an jenen Tag der Deutschen Einheit zurück. 1:0 gewann sein Team beim Vizemeister der Vorsaison. Anpfiff zum Wiedersehen im Sportpark am Schindbühel ist am Sonntag, 27. Oktober, um 15 Uhr.

