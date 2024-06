Georghe-Daniel Azamfirei schießt den SV Scheppach in die Kreisliga

Plus Ein 2:1-Sieg als Triumph der Effektivität: Auch im Relegations-Finale kann sich der Vizemeister der Kreisklasse West 2 auf seinen Torjäger verlassen.

Der SV Scheppach ist in die Fußball-Kreisliga aufgestiegen. Im entscheidenden Relegationsspiel gewann das Team des Trainer-Duos Herbert Reiter und Gerhard Wiche gegen den SV Kicklingen-Fristingen 2:1. Nach Verbandsangaben verfolgten 1050 Zuschauer die Partie auf dem Sportgelände des SC Altenmünster. Mann des Tages auf Scheppacher Seite war einmal mehr Georghe-Daniel Azamfirei.

Spiel 1 (Montag, 10. Juni, 18.30 Uhr - in Oberndorf):

Spiel 2 (Samstag, 15. Juni, 16 Uhr - in Mönchsdeggingen):

Spiel 1 (Mittwoch, 12. Juni, 18.30 Uhr - in Ettenbeuren):

Spiel 1 (Sonntag, 9. Juni, 16 Uhr - in Röfingen):

Spiel 3 (Dienstag, 18. Juni, 18.30 Uhr - in Altenmünster):

Spiel 2 (Donnerstag, 13. Juni, 18.30 Uhr - in Unterthürheim):

Spiel 1 (Donnerstag, 13. Juni, 18.30 Uhr - in Holzheim/Dillingen):

Spiel 2 (Samstag, 15. Juni, 16 Uhr - in Kemnat):

Spiel 1 (Dienstag, 11. Juni, 18.30 Uhr - in Donauwörth (Stauferpark):

Spiel 4 (Samstag, 15. Juni, 16.30 Uhr - in Aystetten):

Spiel 3 (Mittwoch, 5. Juni, 19 Uhr - in Haldenwang):

Spiel 2 (Mittwoch, 12. Juni, 18.30 Uhr - in Gersthofen):

Spiel 1 (Mittwoch, 12. Juni, 19 Uhr - in Wertingen):

So läuft die Relegation 2024 im Fußball-Kreis Donau

Der Rumäne erzielte beide Treffer für sein Team. Dabei war der pfeilschnelle Angreifer kurz vor seinem ersten Tor an einer Rippe verletzt worden. „Ich glaube, ich muss jetzt erst einmal ins Krankenhaus und das anschauen lassen“, sagte Azamfirei nach der Partie. Er ging den Feierlichkeiten, die direkt nach dem Schlusspfiff des sehr gut leitenden Schiedsrichters Sebastian Stadlmayr losgingen, sicherheitshalber aus dem Weg. Denn Spieler, Funktionäre und Fans der Scheppacher jubelten, drückten sich und nahmen sich immer wieder in die Arme.