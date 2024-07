In Autenried steigt ein Länderspiel

Die Vorgeschichte für die Partie der heimischen AH gegen ein Team aus Kanada beginnt 1952. Es ist bereits der zweite Anlauf für dieses Kräftemessen.

„Länderspiel in Autenried!“ So jedenfalls steht es auf dem Flyer, den die Fußballer der Eintracht Autenried in den vergangenen Tagen in Umlauf gebracht haben. Aber kann das sein? Nun, ganz so wörtlich darf man die Ankündigung nicht nehmen, denn im KLB-Kötztal-Stadion stehen sich am Sonntag, 7. Juli, nicht etwa die Fußball-Nationalmannschaften aus zwei verschiedenen Ländern gegenüber. Vielmehr sind es zwei Alt-Herren-Vereinsmannschaften aus Deutschland und Kanada: die AH Ichenhausen/Autenried und die Routiniers des Westside Football Club. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Aus Jettingen in die weite Welt

Doch wie kam es zu dieser nicht alltäglichen Begegnung? Dazu muss man das Rad der Zeit um einige Jahre zurückdrehen. Es war im Jahr 1952, als die gebürtige Jettingerin Irma Schmid nach Kanada auswanderte, wo sie später heiratete. Ihr Sohn Robert Dressel pflegt immer noch den Kontakt ins Schwäbische, denn sein Onkel lebt in Krumbach und er ist zudem ein eingefleischter Fan des FC Bayern München. Selbst mitten in der Nacht verfolgt er zuhause in Kanada die Spiele der Bayern im Fernsehen.

Dressel ist zudem AH-Verantwortlicher des Westside FC (Vancouver). Für die Mannschaft organisiert er jedes Jahr eine Reise. Die Fußballer waren unter anderem schon in Peru, Frankreich oder Mexiko. Als dann 2019 die Kanadier erstmals Deutschland und speziell den schwäbischen Raum im Visier hatten, sprach Dressel seinen Onkel in Krumbach an, ob er denn, wie er verrät, „irgendwelche Männer im mittleren Alter kennt, die in der Gegend Fußball spielen“.

Stornierung in letzter Minute

Klar wusste der Onkel Bescheid und brachte ihn mit der Eintracht Autenried in Verbindung. Der dortige Ansprechpartner Josef Ellenrieder wurde daraufhin per E-Mail kontaktiert und die Sache kam ins Laufen. Es wurde ein Treffen für 2020 organisiert, doch daraus wurde nichts. „Ich hatte schon ein Rahmenprogramm mit bayerischem Abend, Brauereiführung und natürlich Fußballspiel für die Kanadier organisiert. Doch dann kam Corona“, berichtet der Autenrieder AH-Manager. Die Spieler des Westside Football Club waren damals mit ihren Begleitpersonen bereits am Flughafen, haben dann aber in letzter Minute storniert.

Im zweiten Anlauf soll es jetzt aber klappen. Die Kanadier besuchen aktuell Spiele der Europameisterschaft; ein paar Karten hatten sie unter anderem für die Achtelfinalspiele in Düsseldorf und in Frankfurt. Einige wenige Fußballer aus der Reisegruppe werden auch das Viertelfinalspiel der deutschen Mannschaft in Stuttgart live verfolgen. Zudem bestreiten die Kicker insgesamt vier Freundschaftsspiele. Eines davon eben am 7. Juli in Autenried gegen die AH Ichenhausen/Autenried. „Die freuen sich schon riesig darauf, wir aber auch“, versichert Josef Ellenrieder.

28 Personen, darunter etwa 20 Fußballspieler, umfasst die Delegation aus Übersee, die übers Wochenende im Brauereigasthof in Autenried untergebracht ist, ehe es dann zum Schloss Neuschwanstein weiter geht.

Verbindung zum Schlossparkfest

Natürlich kommt neben dem Fußball auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Und was bietet sich da besser an, als das an diesem Wochenende stattfindende Autenrieder Schlossparkfest. Sowohl am Samstagabend als auch am Sonntag beim Frühschoppen, wenn die Musikkapelle Rieden mit ihrem Vorsitzenden Josef Ellenrieder aufspielt, werden die Kanadier zu Gast sein. Damit diese nicht nur bayerische Stimmung und Gemütlichkeit erleben, sondern auch erfahren, wie das bayerische Bier, das sie sicherlich mit Genuss trinken werden, hergestellt wird, gehört auch eine Brauereiführung zum Programm.

Die AH-Fußballer Ichenhausen-Autenried treten am Sonntag, 7. Juli 2024, im heimischen Stadion gegen ein Team aus Kanada an. Foto: Sammlung Josef Ellenrieder

Ellenrieder ist sich sicher, dass die Gäste gut im Feiern sind. Wie stark sie im Fußballspielen sind, das kann er nur erahnen. Der 1978 gegründete Westside Football Club besteht heute aus 18 Freizeit- und Wettkampfmannschaften. Einige der kanadischen Akteure, die in Autenried auflaufen werden, haben zu ihrer aktiven Zeit höherklassig gespielt. Jetzt, da sie - wie ihre schwäbischen Gegenspieler auch - altersmäßig bei 50 plus angelangt sind, werden sie es sicher etwas gemütlicher angehen.

Der Eintritt ist frei

Um sich auf das Länderspiel so richtig emotional einzustimmen, werden vor dem Anpfiff von einer kleinen Blechbesetzung unter der Leitung von Herrmann Schwarz die kanadische und die deutsche Nationalhymne gespielt. Na, wenn das kein Anreiz ist, das „Länderspiel in Autenried“ bei freiem Eintritt live zu erleben.