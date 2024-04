Fußball

vor 17 Min.

VfR Jettingen - FC Günzburg: Was das Bezirksliga-Derby diesmal so brisant macht

Plus Die heimischen Bezirksligisten befinden sich vor dem direkten Aufeinandertreffen in Abstiegsgefahr. Aber nicht nur die Ausgangslage verleiht dem Duell Reiz.

Von Jan Kubica

Dieses Derby wird Weichen stellen, das gilt als sicher. Zu ihrem jeweils fünftletzten Spiel der laufenden Bezirksliga-Saison treffen sich die Fußballer von VfR Jettingen und FC Günzburg im Sportpark am Schindbühel. Selbst der Sieger wird hinterher nicht von allen Abstiegsängsten befreit sein, er darf aber etwas gelassener für eine weitere Runde im schwäbischen Oberhaus planen. Dem Verlierer dagegen stehen noch ein paar Wochen Bangen ins Haus. Anstoß zu diesem äußerst brisanten Kräftemessen ist am Sonntag, 28. April, um 15 Uhr.

Porstendörfer: "Das ist unfassbar"

Hat das soeben erreichte Unentschieden in Griesbeckerzell den Jettingern nun zusätzliches Selbstvertrauen geschenkt oder war es aufgrund der besonderen Umstände gefühlt ein weiterer Rückschlag? Trainer Michael Porstendörfer sieht das Glas in dieser Hinsicht eher halb leer. "Wir sind jetzt sechs Spiele ohne Sieg - das ist unfassbar, wenn man sich anschaut, was wir reinwerfen in die Partien", kommentierte er am Tag nach dem 1:1.

