Wie kommt der FC Günzburg aus der Abwärtsspirale?

Kein Zweifel: So spielt ein kommender Absteiger. Nach wochenlanger Talfahrt hat der heimische Fußball-Bezirksligist FC Günzburg nun gar eine Heimklatsche niederschmetternden Ausmaßes erlebt. 0:7 endete die Partie gegen den TSV Meitingen. Es war die fünfte Niederlage in Folge und weil die Tabelle nicht lügt, rutschte das Team zum Finale der Vorrunde auf den letzten Tabellenplatz ab. Die entscheidende Frage in der aktuellen Lage lautet: Wie kommt die Mannschaft aus der Abwärtsspirale?

