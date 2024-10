Der Knüller des Fußball-Winters verlässt Günzburg

Eine sportliche Ewigkeit lang war die schöne Stadt Günzburg der Nabel der kleinen schwäbischen Futsal-Welt, nun zieht der größte Knüller des Fußball-Winters wieder Richtung Hauptstadt. Das Finale um die Bezirksmeisterschaft im Futsal wird am 11. Januar 2025 in der Sporthalle in Stadtbergen ausgetragen. Das geht aus dem Rahmenterminkalender hervor, den der heimische Spielleiter Fatih Kayan jetzt veröffentlicht hat.

Im Vorfeld dieses Spektakels steigen wie gewohnt die Titelkämpfe im Landkreis Günzburg und im Fußball-Kreis Donau.

Den Auftakt der Hallensaison markieren die Vorrunden zur 41. Landkreismeisterschaft am 7. Dezember in Günzburg sowie am 15. Dezember in Krumbach. Die Endrunde steigt dann am 28. Dezember in der Rebayhalle in Günzburg. Aufgrund der bislang ernüchternden Resonanz hält sich Kayan ausdrücklich die Möglichkeit offen, die Vorrunden im System „Jeder gegen Jeden“ auszutragen.

Die beiden besten Teams der Landkreistitelkämpfe qualifizieren sich für die Kreis-Endrunde, die am 6. Januar 2025 in Höchstädt stattfinden wird. Dort komplettieren die Sieger der Landkreismeisterschaften Dillingen/Donau und Donau-Ries das Starterfeld.

So war es im Winter 23/24

Titelverteidiger ist der TSV Bobingen. In einer Neuauflage des Endspiels 2023 schlugen die Fußballer aus der Bezirksliga Süd den gastgebenden Kreisligisten SC Bubesheim vor 780 Fans in der Rebayhalle in Günzburg 2:1. Die Sonderpreise für die besten Einzelkönner gingen an die Bubesheimer Cemre Onay (bester Spieler) und David Tamm (bester Torjäger) sowie den Bobinger Marcel Kring (bester Torwart).

Der SC Bubesheim hatte sich zuvor auf Landkreis-Ebene durch ein 4:2 im Finale gegen den FC Günzburg durchgesetzt, verlor allerdings beim Turnier des Fußball-Kreises Donau alle drei Vorrunden-Begegnungen. Die Qualifikation für die Endrunde 23/24 hatten die Bubesheimer als Bezirksmeister 22/23 freilich von Beginn an in der Tasche gehabt.