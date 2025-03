Aufstieg in der Winterrunde

In der Winterrunde 2024/2025 trat die Herren 30-Mannschaft des TC Reisensburg erneut in der Landesliga 1 an und konnte mit einer beeindruckenden Leistung aufwarten. In der stark besetzten Liga starteten die Reisensburger mit einer perfekten Bilanz in die Saison: Drei souveräne 5:1-Siege gegen den TC Eschenried, die TeG Neuburg/Donau und den TC Puchheim stellten gleich zu Beginn klar, dass man in dieser Winterrunde ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden wollte.

Nach diesem furiosen Auftakt erlebte das Team jedoch einen kleinen Rückschlag zu Beginn der Rückrunde: Ausgerechnet gegen den TC Eschenried setzte es eine unerwartete Niederlage. Doch die Mannschaft zeigte sich schnell wieder erholt und antwortete mit einem klaren 6:0-Erfolg gegen Puchheim, was den Aufstieg in die Bayernliga bereits in greifbare Nähe rückte. Der letzte Spieltag brachte dann die endgültige Entscheidung: Mit einem Unentschieden gegen Neuburg sicherten sich die Herren 30 des TC Reisensburg den Aufstieg in die höchste bayerische Liga.

Das Team, bestehend aus Daniel Oszfolk, Karl Reichhard, Mario Urban, Thilo Rinkenburger, Andreas Gruhler und Jochen Petz, zeigte in allen Spielen eine geschlossene Mannschaftsleistung, die den Erfolg und den verdienten Aufstieg in die Bayernliga sicherte. Besonders hervorzuheben sind die Einzel- und Doppelbilanzen von Thilo Rinkenburger und Mario Urban, die beide jeweils 5:1 Siege in ihren Einzel- und Doppelbegegnungen verbuchen konnten. Auch Daniel Oszfolk war in dieser Saison stark und beendete die Runde mit einer Gesamtbilanz von 8:2, mit 4 Siegen im Einzel und 4 im Doppel. Mit diesem starken Saisonabschluss freut sich die Herren 30-Mannschaft des TC Reisensburg nun auf die Herausforderungen in der Bayernliga im nächsten Winter. Der Aufstieg in die höchste bayerische Liga ist ein Beweis für die kontinuierliche Entwicklung und das hohe Niveau des Teams.