Ein neuer Rückraumspieler für den VfL Günzburg

Es ist ein logischer Schritt auf dem Günzburger Weg: Der heimische Handball-Regionalligist hat sich für die kommende Saison die Dienste von Jonathan Cremer gesichert. Nach seinem Abitur möchte der junge Rückraumspieler nun beim VfL Fuß fassen.

Start bei der SG Ulm-Wiblingen

Cremer erlernte das Handball-Einmaleins bei der SG Ulm-Wiblingen. Seit der C-Jugend spielte er mit Zweifach-Spielrecht beim VfL Günzburg und gehörte in dessen Bayernliga-Mannschaften zu den Top-Leistungsträgern. Seinem Heimatverein und seinen Ulmer Freunden hielt er stets die Treue, was letztlich für ihn spricht - obwohl sich die Verantwortlichen im VfL Günzburg über die Jahre oft eine andere Entscheidung gewünscht hätten. Immerhin konnten sie sich darauf verlassen, dass in Ulm-Wiblingen tolle Nachwuchsarbeit geleistet wird.

In der vergangenen Saison konzentrierte sich der junge Mann auf sein Abitur und spielte ausschließlich bei der SG in der A-Jugend und in der Männermannschaft, wo er jeweils mächtig für Furore sorgte. Nach Schulende aber stand für den Abiturienten fest, dass er höherklassig und deshalb beim VfL Günzburg Handball spielen möchte. Seit Juli 2024 steht der Top-Athlet wieder im VfL-Training und wechselte nun ganz zum Regionalligisten.

Stephan Hofmeister über Jonathan Cremer: „Sofort einsetzbar“

Jonathan Cremer kann auf allen Rückraum-Positionen und in der Innenverteidigung eingesetzt werden. VfL-Chefcoach Stephan Hofmeister ist von seiner Qualität absolut überzeugt und sagt: „Hätte er vergangene Saison beim VfL Günzburg gespielt, hätte er schon als Jugendlicher zum Kader der ersten Mannschaft gehört.“ Das Top-Talent ist nach Hofmeisters Überzeugung „in der Regionalliga sofort einsetzbar“. (AZ)