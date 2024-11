Gipfeltreffen der Bezirksoberliga der Handballerinnen in Haunstetten

Die Herausforderungen für die Handballerinnen des VfL Günzburg bleiben auf konstantem Niveau. Einmal mehr müssen sich die weinroten Damen auf einen bisher sehr erfolgreichen Gegner einstellen, der noch dazu einige unbekannte Größen aus dem Hut zaubern kann. Der Augsburger Traditionsverein Haunstetten ist seit vielen Jahren für seine gute Jugendarbeit bekannt, aus der einige herausragende Talente hervorgegangen sind. Die so erfolgreiche Nachwuchsarbeit führte dazu, dass Haunstetten insgesamt drei Damenmannschaften am Start hat und deshalb am Sonntagnachmittag um 13.30 Uhr ihre dritte Mannschaft mit jungen Talenten aus den in höheren Ligen spielenden Teams ergänzen kann. Die Günzburgerinnen stellen sich deshalb auf einen starken Gegner ein, der genauso wie sie bislang nur eine Partie verloren hat und derzeit auf dem dritten Tabellenplatz rangiert.

Einmal mehr haben die beiden Trainerinnen Martina Bieber und Alena Harder zusammen mit ihren Spielerinnen ihre Hausaufgaben in der Vorbereitung gut gemacht und versuchen, sich auf die Gegnerinnen bestmöglich einzustellen. Die zweiwöchige Spielpause wurde intensiv dafür genutzt, die Abwehr zu stabilisieren und sich so bestens gewappnet auf die unbekannte Zusammensetzung der gastgebenden Mannschaft einzustimmen. Der VfL wird mit hoher Motivation in die Begegnung gehen und den Platz an der Tabellenspitze mit allen Kräften verteidigen. (AZ)