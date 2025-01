Günzburger Reserve gastiert in Haunstetten: Hält die Abwehr dicht?

Am Samstag trifft die zweite Handball-Mannschaft des VfL Günzburg auswärts auf den TSV Haunstetten II. Anwurf ist um 18 Uhr. Das Augsburger Team, gespickt mit erfahrenen Spielern aus früheren Bayernliga-Zeiten, stehen derzeit mit Platz 10 hinter ihren eigenen Erwartungen und werden alles daran setzen, die Punkte in eigener Halle zu behalten. Die bisherigen Duelle zwischen beiden Teams waren stets hart umkämpft, und auch dieses Mal ist ein intensives Spiel zu erwarten. Günzburg will nach dem Remis gegen Göggingen (ebenfalls ein Stadtteil von Augsburg) nun wieder doppelt punkten. Vor allem in der Abwehr muss eine deutliche Steigerung her, um gegen die individuell starken Haunstetter bestehen zu können. Gelingt es den Günzburgern, aus einer stabilen Defensive heraus schnelle Tore zu erzielen, stehen die Chancen gut, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. (AZ)

