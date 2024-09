Klarer Sieg der Günzburger Handballerinnen in Schwabmünchen 

Einen Auftakt nach Maß schenkten sich die Handballerinnen des VfL Günzburg rund um ihr neues Trainergespann Alena Harder und Martina Bieber. Wie so oft beim Mannschaftssport ist sowohl eine gute Taktik aber vor allem eine geschlossene Teamleistung gepaart mit einem starken Siegeswillen ausschlaggebend für den Erfolg. Von Anfang an bestand kein Zweifel daran, dass die Damen des VfL die zwei Punkte mit nach Hause nehmen wollten.

Günzburgs Damen starten stark in die Saison: Harder und Bieber führen VfL zum Erfolg

Auch wenn sie mit einem recht dünnen Kader anreisen mussten, da die Verantwortlichen von Schwabmünchen II einer vom VfL beantragten Spielverlegung nicht zugestimmt hatten. Gestärkt durch die hervorragend aufgelegte Schlussfrau Eileen Beck, die nicht nur vier Sieben-Meter-Würfe entschärfte, sondern durch glanzvolle Paraden den gegnerischen Angriff an den Rand der Verzweiflung brachte, nahmen die Weinroten von Anfang an das Heft des Spielverlaufs in die Hand. Eine starke Abwehr rund um die routinierte Sandra Feik, die auch im Angriff mit fünf Toren überzeugte, unterbrach das Spiel der Gegnerinnen und bereits in der dritten Minute gingen die Weinroten in Führung, die sie bis zum Spielende nicht mehr abgeben sollten.

Es war der erste Treffer von Gracia Abmayr, die nicht nur mit vier Toren im Angriff punktete, sondern vor allem in der zweiten Halbzeit den vorgezogenen Part in der Abwehr besetzte und durch eine hervorragende Leistung die Gastgeberinnen durch clevere Laufwege frühzeitig in ihrer Offensive störte. Die Rechnung der VfL Damen durch frühzeitiges Stoppen der schnellen 2. Welle des Angriffs der Gegnerinnen viele Ballgewinne zu erzielen, ging voll und ganz auf. Auch in der Offensive überzeugten die Günzburgerinnen durch klare Aktionen und einen schönen Spielaufbau, den sie konsequent bis zum Schluss ausspielten. Dadurch erarbeiteten sie sich viele freie Wurfchancen, die durch die Bank verwandelt wurden. Eine starke Ergänzung der Mannschaft war natürlich auch Alena Harder. Sie beherrscht das Einmaleins des Handballs immer noch perfekt und schaffte wie in alten Bayernligazeiten viele schöne Durchbrüche und spielte einige 7-Meter heraus, die von Stephanie Benninger souverän verwandelt wurden.

Der Drei-Tore-Vorsprung der Günzburgerinnen zum Ende der ersten Halbzeit geriet kurzzeitig in der zweiten Spielhälfte ins Wanken, als in der 37. Spielminute die Schwabmünchner Spielerinnen den Anschlusstreffer erzielten. Das war jedoch das einzige Aufbäumen der Gastgeberinnen, denn durch taktische Vorgaben gelang es den Weinroten drei Treffer in Folge zu erzielen und sich gestärkt durch dieses Polster den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen zu lassen. Betreuer Ingo Bergmann, der den beiden Spielertrainerinnen Bieber und Harder mit großer Umsicht den Rücken frei hielt, freute sich zusammen mit dem ganzen Team über den verdienten 25:19 Sieg zum Start in die neue Saison. (AZ)

VfL Günzburg: Eileen Beck (Tor), Carla Pfetsch (5), Sandra Feik (5), Gracia Abmayr (4), Stephanie Brenner (4/4), Michaela Grimm (3), Alena Harder (2), Hannah Sperandio (1), Jennifer Schreinert (1), Sarah Sperandio