Primetime-Spiel zum Jahresauftakt der Günzburger Handballinnen

Das erste Spiel nach der langen Winterpause steht zur besten Zeit auf dem Programm: Am Samstagabend treffen die Handballdamen des VfL Günzburg auf die Bayernligareserve aus Schwabmünchen. Mit Trainerinnen Martina Bieber und Alena Harder an der Seite hat sich die Mannschaft für den Rückrundenstart viel vorgenommen.

Obwohl das Hinspiel im Herbst deutlich zugunsten der Günzburgerinnen ausfiel, unterschätzen sie den Gegner keineswegs. Reserveteams profitieren häufig von Verstärkungen aus der ersten Mannschaft, was die spielerische Qualität erheblich steigern kann. Ein Blick auf das letzte Spiel der Vorrunde zeigt, dass Schwabmünchen in guter Form ist: Mit einem Sieg gegen Haunstetten III verabschiedeten sie sich in die Weihnachtspause. Genau dort mussten die Günzburgerinnen eine von nur zwei Niederlagen der Hinrunde hinnehmen – eine bittere Erinnerung, die zusätzliche Motivation liefert.

Günzburg: VfL-Damen vor Rückrundenstart gegen Schwabmünchen motiviert

Mit voller Energie und gesundem Kader gehen die Gastgeberinnen ins erste Spiel des neuen Jahres. Nach der Winterpause verlief die Trainingsvorbereitung planmäßig und zufriedenstellend. Verletzungen und Krankheiten aus dem Dezember sind überstanden, sodass der VfL aus dem Vollen schöpfen kann. Auch taktisch hat das Trainerteam nichts dem Zufall überlassen und sich intensiv auf den Gegner eingestellt.

Die Spielerinnen sind hochmotiviert, den Fans mit einer starken Leistung einen unterhaltsamen Abend zu bieten. Mit der Unterstützung von der Tribüne könnten die Weichen für einen gelungenen Rückrundenauftakt gestellt werden.

Anpfiff ist am Samstag um 19:30 Uhr in der Rebayhalle.