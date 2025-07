Noch viel zu tun: VfL Günzburg startet in die Saisonvorbereitung

Der VfL Günzburg ist in die Vorbereitung für die anstehende Handball-Saison gestartet. Bereits am vergangenen Donnerstag testete das Team auswärts gegen den klassentieferen TSV Friedberg. Nach holprigem Start (4:1 für Friedberg) stand zur Halbzeit eine knappes 10:12 auf dem Spielbericht. Am Ende gewann der VfL aber deutlich mit 30:16.

Nach fünf Trainingseinheiten unter der Woche lud Cheftrainer Stephan Hofmeister am Wochenende dann die Liga-Konkurrenten SG Regensburg und Anzinger SV zu einem Dreierturnier in die Günzburger Sporthalle. Gegen die Anzinger Löwen, die arg ersatzgeschwächt antraten, setzte es eine überraschend hohen Halbzeitrückstand von 16:22. Nach zweiten dreißig Minuten, in denen die Weinroten einfach nicht entscheidend verkürzen konnten, stand schlussendlich eine 33:40-Niederlage zu Buche. Gegen die Adler aus Regensburg führten die Schwaben im ersten Durchgang mit 15:14, ehe die Dämme brachen und am Ende eine hohe 26:34-Niederlage von der Anzeigentafel leuchtete.

VfL Günzburg: Angriff und Abwehr müssen sich noch finden

Obwohl die VfL-Akteure ein wenig müde waren und es auch darum ging, allen Spielern Einsatzzeiten zu gewähren, um die Wettkampfpraxis auf Liganiveau zu erhalten, überwog nach dem Turnier die Erkenntnis, dass es bis zum Saisonstart noch viel zu tun gibt. Einen starken Eindruck hinterließ Neuzugang Robin Lorenz. Die Abwehr wird sich allerdings komplett neu finden müssen und auch im Angriff gilt es einiges umzuorganisieren.

Zwischen den beiden Spielen mit Günzburger Beteiligung gewann die SG Regensburg gegen den Anzinger SV, sodass die Oberpfälzer als Turniersieger nach Hause fahren durften. Erfolgreichster Günzburger Torschütze war Kreisläufer Daniel Jäger mit 10 Toren, während Noah Heisch von Rechtsaußen und per Siebenmeter insgesamt neunmal einwarf. Während des gesamten Turniers am torhungrigsten war der Löwe Sebastian Felber mit 22 Toren in zwei Spielen.

Der Testspielreigen wird für den VfL am Donnerstag ab 20.30 Uhr in der Günzburger Rebayhalle fortgesetzt. Dann steht ein Duell mit dem Regionalligaaufsteiger TSV Haunstetten auf dem Programm. (AZ)