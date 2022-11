Im Bankdrücken holt der TSV Burgau drei DM-Medaillen

Drei Aktive des TSV Burgau präsentieren sich bei den nationalen Titelkämpfen im Bankdrücken in Bestform. Ein Junior wird Zweiter der Gesamtwertung.

Die bestmögliche Ausbeute erreicht haben drei Schwerathleten des TSV Burgau bei den deutschen Meisterschaften im Bankdrücken. In Greifswald wurden Eva Speth und Jakob Bucher Meister, Dario Merbeler erreichte hinter Bucher den zweiten Platz. Die Burgauer starteten in ihren Klassen jeweils ohne weitere Konkurrenz.

Die international seit vielen Jahren erfolgreiche Eva Speth stieg mit 80 Kilo in die Kategorie Seniorinnen III ab 84 Kilo Körpergewicht ein. Nach dem problemlos absolvieren Auftakt ließ sie sichere 85 Kilo folgen. Die zur Saisonbestleistung aufgelegten 87,5 Kilo bedeuteten an diesem Tag wirklich die maximal mögliche Last für sie – und Speth schaffte es.

Bucher und Merbeler starteten bei der Jugend in der Gewichtsklasse bis 120 Kilo. Beide wogen im Wettkampf etwa 117 Kilo.

Bucher überbietet Bestmarke

Der vier Jahre jüngere Bucher wählte mit 180 Kilo ein scheinbar sicheres Gewicht. Da er beim Herausnehmen der Hantel aus den Ständern Probleme hatte, kostete ihn dieser Versuch aber einige Kraftreserven. 190 Kilo im zweiten Durchgang gelangen ihm noch, an 192,5 Kilo scheiterte er. Seine bisherige Bestmarke überbot Bucher um 2,5 Kilo. In der Gesamtwertung belegte er unter 20 männlichen Junioren mit 110,09 Punkten Platz zwei hinter dem Fellbacher Christian Rupp (120,16).

Merbeler nahm als Anfangslast 157,5 Kilo, die für ihn kein Problem darstellten. Das Folgegewicht von 167,5 Kilo bedeutete eine persönliche Rekordmarke. Auch 172,5 Kilo brachte er anschließend regelkonform nach oben. Der Lohn war für ihn die Vizemeisterschaft und eine Leistungssteigerung um 7,5 Kilo gegenüber dem zuvor absolvierten Wettkampf.

Titelkämpfe nach Version des BVDK

Insgesamt 231 Athleten – 42 Frauen und 189 Männer – waren bei diesen Titelkämpfen in der Hansestadt dabei. Diese Meisterschaften wurden nach Version des Bundesverbands Deutscher Kraftdreikämpfer (BVDK) ausgetragen, der sich im Unterschied zu manch anderem Dachverband ausdrücklich um die positiven Werte des Kraftsports bemüht und zum Beispiel eng mit der Nationalen Anti Doping Agentur (Nada) zusammenarbeitet. (AZ, ica)