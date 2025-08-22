Viele Knaller zum Kreisliga-Auftakt

Nach einer Sommerpause von 75 Tagen rollt auch in der Fußball-Kreisliga West wieder der Ball. Am Freitagabend um 18.15 Uhr wird die Saison 2025/26 mit dem Derby zwischen Aufsteiger Türkiyemspor Krumbach und dem SV Neuburg/Kammel eröffnet. Die Begegnung findet auf dem Sportplatz in Edelstetten, der Heimspielstätte von Türkiyemspor, statt.

Aber nicht nur das Match zwischen dem Aufsteiger und dem Vierten der abgelaufenen Saison hat es in sich. Spielleiter Fatih Kayhan hat einige weitere brisante Duelle für den ersten Spieltag angesetzt. Unter anderem empfängt Bezirksligaabsteiger TSV Ziemetshausen am Samstag um 15.30 Uhr die TSG Thannhausen zum Nachbarschaftsduell, die SpVgg Wiesenbach erwartet den FC Günzburg ebenfalls am Samstag um 15.30 Uhr und der SC Bubesheim spielt am Samstag um 16 Uhr auf eigenem Platz gegen den SV Scheppach.

Durchwachsene Vorbereitung für Neuburg

Der Neuburger Abteilungsleiter Andreas Laubheimer spricht von einer durchwachsenen Vorbereitung seines Teams: „Wir mussten immer wieder wegen Urlaub, Verletzungen oder aus beruflichen Gründen auf einige Spieler verzichten. Allerding kehren die angeschlagenen Akteure derzeit nach und nach zurück.“ Auf André Reisinger müssen die Neuburger allerdings noch einige Wochen verzichten. Der Abwehrchef brach sich in einem Testspiel das Schlüsselbein und muss pausieren. Außerdem fielen aufgrund von Wetterkapriolen einige Testspiele der Neuburger aus oder mussten abgebrochen werden.

Wieder zurück im Team ist Tim Dopfer. Der feine Techniker, der während der gesamten Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit ausgefallen war, ist wieder fit und laut Abteilungsleiter Laubheimer eine eminent wichtige Personalie. Einen sehr guten Eindruck hinterließ in der Vorbereitungsphase Neuzugang Felix Glockner. Der Mittelfeldakteur wechselte vom TSV Ziemetshausen an die Kammel.

„Ich kann Türkiyemspor Krumbach nur sehr schwer einschätzen. Sie waren auf dem Transfermarkt sehr aktiv“, sagt Spartenchef Laubheimer zum ersten Gegner der Neuburger. Laubheimer sieht die Krumbacher keineswegs als Abstiegskandidat. Vor allem in der Offensive seien die Krumbacher nicht zu unterschätzen. Der Abteilungsleiter glaubt aber, dass es eventuell einige Spiele dauern kann, bis sich der Aufsteiger an die schnellere Gangart in der Kreisliga gewöhnt hätte. Auf die Frage, wen er zu den Favoriten im Rennen um den Meistertitel zählt, überlegt Laubheimer nicht lange: „Ich denke, das werden Offingen und Ziemetshausen unter sich ausmachen.“

Türkiyemspor-Trainer Dasbacak mit Vorbereitungsphase zufrieden

Türkiyemspor-Trainer Caglar Dasbacak spricht hingegen von einer sehr guten Vorbereitungsphase seiner Mannschaft: „Die Jungs waren voll dabei und haben ihren Urlaub so geplant, dass zum Saisonstart alle wieder zurück sind.“ Außerdem sei keiner seiner Spieler länger als acht oder neun Tage im Urlaub gewesen.

Auch mit der Integration der Neuzugänge ist der Spielertrainer zufrieden. Meric Capar kehrte nach einem Jahr bei der TSG Thannhausen zurück zu Türkiyemspor: „Er kannte das ganze Umfeld und war sofort wieder integriert.“ Pedro Gomes de Sousa, der vom SC Bubesheim nach Krumbach wechselte, schlug laut Dasbacak ebenfalls voll ein.

Der kommende Gegner aus Neuburg nötigt Spielertrainer Dasbacak trotzdem einiges an Respekt ab: „Die Mannschaft um den starken Kilian Kustermann hat eine sehr gute Saison gespielt und als Aufsteiger den vierten Platz erreicht, das ist aller Ehren wert. “ Doch die Krumbacher wollen sich nicht verstecken und guten, offensiven Fußball zeigen. Wichtig sei, so Dasbacak, sich schnell an das höhere Tempo der neuen Spielklasse zu gewöhnen: „Wir haben Respekt, aber sicher keine Angst.“ Der 37-Jährige glaubt ebenfalls, dass der TSV Ziemetshausen und der TSV Offingen im Meisterschaftsrennen ganz vorne dabei sein werden.

So tippen Andreas Laubheimer und Caglar Dasbacak die Partien des ersten Spieltages der Fußball-Kreisliga West:

Türkiyemspor Krumbach – SV Neuburg/Kammel 1:2 / 2:0

TSV Ziemetshausen – TSG Thannhausen 2:1 / 3:1

SpVgg Wiesenbach – FC Günzburg 2:0 / 1:0

SC Bubesheim – SV Scheppach 3:1 / 3:1

TSV Balzhausen – Türk Gücü Lauingen 0:1 / 0:1

TSV Offingen – SSV Glött 4:1 / 3:0

SC Altenmünster – SSV Neumünster-Unterschöneberg 2:1 / 1:1