Pokalfieber im Landkreis Günzburg

Der kürzeste Weg zu einem Titel führt im Fußball immer über den Pokalwettbewerb. Das ist im Profisport nicht anders als im Amateurfußball. Nur sieben Siege braucht es insgesamt, um den Pokal im Fußballkreis Donau zu gewinnen. Neben dem Titel und einem attraktiven Preisgeld darf der Pokalsieger auf ein Topspiel in der kommenden Saison hoffen.

So ist das Siegerteam des Toto-Pokals Donau in der darauffolgenden Spielzeit für den bayerischen Pokalwettbewerb qualifiziert. Daran nehmen unter anderem auch die Drittligisten aus Bayern teil, in diesem Jahr also der 1. FC Schweinfurt, der FC Ingolstadt, Jahn Regensburg und das Traumlos vieler Amateurmannschaften in der Region, der TSV 1860 München.

Kreispokalsieger erhält 1800 Euro Preisgeld und Chance auf ein Duell mit einem Proficlub

„Der Kreissieger erhält über die verschiedenen Runden ein Preisgeld von zusammengerechnet 1800 Euro. Hinzu kommen die Zuschauereinnahmen“, sagt Fatih Kayan, der für den Landkreis Günzburg verantwortliche Spielleiter im Kreis Donau. „Neben dem Geld und dem Prestige des Titels bietet der Wettbewerb für kleine Mannschaften außerdem die Möglichkeit, in der nächsten Saison ein Pflichtspiel gegen einen großen Profiverein zu absolvieren. Das ist dann ein echtes Highlight“, erklärt er.

Trotzdem nahm das Interesse an dem Pokal bei den Vereinen in der Region zuletzt immer weiter ab. „Jedes Jahr melden sich ein paar Mannschaften weniger an“, sagt Kayan. Über die Jahre sei so ein deutlicher Rückgang der Teilnehmervereine spürbar. Der Spielleiter appelliert daher an die Vereine, den Pokal wieder ernster zu nehmen.

Landkreis Günzburg stellt 32 Teilnehmer

In der ersten Pokalrunde gehen in diesem Jahr 64 Mannschaften von der Bezirksliga bis zur A-Klasse an den Start, ganze 32 davon kommen aus dem Landkreis Günzburg. Als Bezirksligist startet der VfR Jettingen als einer der Favoriten in den Pokal. Die jüngsten Erinnerungen des Teams an den Wettbewerb sind allerdings nicht allzu positiv: In der vergangenen Saison verlor der VfR das Kreispokalfinale überraschend gegen den Kreisligisten SG Alerheim. Als Pokalsieger spielte Alerheim in dieser Saison im Bayernpokal gegen Jahn Regensburg, verlor das Duell in der vergangenen Woche aber mit 0:8.

Für Jettingen geht es nun zur SG Kammeltal. Während der VfR als Bezirksligist bereits in den Ligaspielbetrieb gestartet ist, ist die erste Pokalrunde für alle Mannschaften aus der Kreisliga bis in die A-Klasse der Pflichtspiel-Auftakt der Spielzeit 2025/26. Die Pokalspiele mit Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg finden am Mittwochabend statt, Anpfiff ist jeweils um 18.45 Uhr. Einzige Ausnahme ist das Stadtderby zwischen der SpVgg Krumbach und Türkiyemspor Krumbach, die bereits am Dienstagabend ausgetragen wurde.