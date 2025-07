Das sind die Siegerteams des Landkreislaufs

Den Niederraunauer Mädels I und der B-Jugend Jettingen gelang beim Staffellauf des Landkreislaufes in Ellzee die erfolgreiche Titelverteidigung. Die Herren I des SV Mindelzell und die SG Reisensburg-Leinheim Team I konnte den Titel hingegen nicht verteidigen.

Frauen (19 Teams): Nicole Seitz, Nadja Seibicke, Verena Müller, Sarah Streicher, Beatrix Kaiser und Rebecca Schorer konnten nach sechs Runden erneut jubeln. Wie im Vorjahr siegten sie bei einer Zeit von 1:52:43 Stunden vor den Damen des SV Mindelzell. Im Ziel hatten sie knapp über eine Minute Vorsprung. Ab der zweiten Läuferin waren sie in Führung gegangen und verteidigten diese dann erfolgreich.

Icon Vergrößern Auch das Team des SV Deisenhausen feierte beim Landkreislauf den Sieg in der Klasse „Gemischt“. Foto: Alois Thoma Icon Schließen Schließen Auch das Team des SV Deisenhausen feierte beim Landkreislauf den Sieg in der Klasse „Gemischt“. Foto: Alois Thoma

Herren (45 Teams): Im letzten Jahr mussten sie sich noch mit Platz sechs zufriedengeben, doch heuer hat es geklappt: Das Team Triathlon Günzburg Herren übernahm nach dem zweiten Wechsel die Führung und gab diese nicht mehr ab. Vorübergehend betrug der Vorsprung auf Titelverteidiger SV Mindelzell zweieinhalb Minuten, doch dann wurde es doch noch spannend. Aber am Ende reichte es. In einer Zeit von 1:32:43 Stunden liefen Maximilian Köpf, Marvin Steiner, Günter Schmitt, Christian Berthold, Michael Mellert und Sven Haider letztlich mit einem Vorsprung von 45 Sekunden einen sicheren Sieg heraus. Die Triathleten waren damit auch das schnellte Team aller Klassen.

Gemischt (71 Teams): Für die Überraschung des Tages sorgte in die Klasse Gemischt der SV Deisenhausen-Bleichen. Die Mannschaft hatte eigentlich niemand auf der Rechnung und es sah lange nicht nach dem Titelgewinn aus für Kathrin Ritter, Josua Schlosser, Bernadette Strobel, Stephan Wörle, Andrea Baumann und Tobias Ritter. Fünf Runden liefen sie Titelverteidiger SG Reisensburg-Leinheim hinterher, doch dann mischte Schlussläufer Tobias Ritter die Szene auf. Er holte nicht nur den Rückstand von einer Minute auf, sondern lief bis ins Ziel einen Vorsprung von fünf Minuten heraus. Kein Wunder: Ritter zählt seit Jahren zu den besten deutschen Mittelstreckenläufern, was er mit einer Zeit von 12:28 Minuten für die vier Kilometer in Ellzee auch deutlich unterstrich.

Icon Vergrößern Tobias Ritter nahm den Pokal für den Titelgewinn des SV Deisenhausen-Bleichen in der Klasse "Gemischt" entgegen. Foto: Alois Thoma Icon Schließen Schließen Tobias Ritter nahm den Pokal für den Titelgewinn des SV Deisenhausen-Bleichen in der Klasse "Gemischt" entgegen. Foto: Alois Thoma

Jugend/Schülerklasse (19 Teams): An der B-Jugend des VfR Jettingen führte auch heuer kein Weg vorbei. Siegte sie im vergangenen Jahr noch mit knappem Vorsprung vor dem Team des TSV Niederraunau, so war es nun in Ellzee eine ganz klare Angelegenheit. David Schuster, Jakob Kugler, Florian Schorer, David Waschkut, Fabian Mayer und Michael Bigelmayr kamen nach 1:48:27 Stunden ins Ziel und lagen damit neun Minuten vor dem zweitplatzierten Team Boxer Leipheim. Schnellste Jettinger Läufer war Michael Bigelmayer, der die Schlussrunde in 15:36 Minuten zurücklegte.

Jugendklasse weiblich: Der Sieg in der Jugendklasse weiblich ging an die Mädels des SV Deisenhausen (2:28:45), vor den Schnarchnasen (2:41:40).

Schülerklasse: In der Schülerklasse gab es einen Doppelsieg: Das Team II des St. Thomas Gymnasium Wettenhausen siegte hier in einer Zeit von 2:04:26 Stunden vor dem Team I (2:10:31). Wie gut diese Siegerzeit der Schüler ist, zeigt ein Vergleich: In der Klasse Gemischt hätten die Wettenhauser Schüler Platz 13 belegt.

Firmen- und Behördenwertung: In der Firmen- und Behördenwertung lagen die Roten Rennsocken der Sparkasse Schwaben-Bodensee mit einer Zeit von 1:42:10 klar vor den beiden Mannschaften der Polizei Landkreis Günzburg Team Herren 1 (1:54:02) und Herren II (1:59:06).

Die kompletten Siegerlisten können im Internet unter www.landkreis-guenzburg.de/landkreislauf oder unter my.raceresult.com eingesehen werden.