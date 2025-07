Landkreislauf erfreut sich großer Beliebtheit

Der Landkreislauf in Ellzee ist beliebter denn je. Der Blick in die Startlisten zeigt, dass allein beim Staffellauf die Teilnehmerzahl in allen Klassen gegenüber dem vergangenen Jahr zum Teil rapide gestiegen ist. So zum Beispiel in der Mixed-Klasse, wo am Samstag, 5. Juli, 71 Teams – und damit 19 mehr als vergangenes Jahr in Mindelzell – an den Start gehen werden. „Ich bin überrascht und zugleich erfreut über die zahlreichen Anmeldungen“, so die Sportbeauftragte des Landkreises Günzburg, Andrea Högel, die in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun hatte, um den Ansturm organisatorisch zu bewältigen.

Bei den Herren nehmen 46 Mannschaften (32 im Vorjahr), bei den Damen und der Jugend jeweils 19 und damit jeweils zwei mehr als zuletzt, die Herausforderung an. Die meisten Teams schicken das REW (ehemaliges Kernkraftwerk Gundremmingen), der SV Mindelzell und der SV Deisenhausen-Bleichen (je sechs) sowie die Boxabteilung des VfL Leipheim und der TSV Niederraunau (je fünf) ins Rennen.

Sommerwetter beim Landkreislauf: Zwischen 25 und 30 Grad vorhergesagt

Damit ist gewährleistet, dass auf dem rund vier Kilometer langen Rundkurs, der großteils rund um das Günzstausee und über die Wehranlage der Lechwerke führt, einiges los sein wird. Auch so mancher Schweißtropfen wird fließen, denn die Wetterfrösche prognostizieren für Samstagnachmittag Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Veranstalter und Ausrichter setzten dabei auf die Vernunft der Läufer, ihr Tempo den äußeren Bedingungen anzupassen und nicht zu überpeacen.

Steigende Teilnehmerzahlen wurden auch beim Nordic Walking registriert, wo es bekanntlich nicht um die Platzierung geht. Einen wahren Boom erlebte das Kidsrunning. Sicherlich nicht zuletzt deshalb, weil unter den rund 225 Mädchen und Buben nach dem absolvieren von einer Stadionrunde (Fünf- bis Achtjährige) beziehungsweise zwei Runden (Neun- bis Elfjährige) und den 24 Specialrunnern (Kids unter fünf Jahre) 60 Fußbälle verlost werden. Das heißt: Jeder vierte Kidsrunner wird mit einem Ball nach Hause gehen.

Die Titelverteidigung beim Landkreislauf wird spannend

Titelverteidiger sind in der Damenklasse die Raunauer Laufmädels, die im vergangenen Jahr mit fast dreiminütigem Vorsprung vor den Damen 1 des SV Mindelzell, die wiederum als härtester Konkurrent erwartet werden, siegten. Rebecca Schorer managt nicht nur die Laufmädels, sie ist auch Schlussläuferin des Titelverteidigers und hofft, den erneuten Niederraunauer Staffelsieg ins Ziel bringen zu können. „Wir sind gut drauf und ähnlich wie im letzten Jahr besetzt“, verrät sie und traut auch der zweiten Niederaunauer Damenmannschaft zu, weit vorne zu landen.

In der Klasse Gemischt lieferte sich das Team 1 der SG Reisensburg-Leinheim vergangenes Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Team Triathlon Günzburg 1 und hatte im Ziel lediglich 40 Sekunden Vorsprung. Manager Günther Theer sieht sein Team heuer allerdings keineswegs als Titelfavorit, weil er wegen Verletzung und Einsatz bei anderen wichtigen Wettkämpfen nicht seine besten Läufer aufbieten kann. Und so will er die Erwartungen nicht zu hoch schrauben, erwartet sein Team aber zumindest „unter den ersten fünf“. Übrigens: Die SG Reisensburg-Leinheim ist gleich mit vier Teams in der Klasse Gemischt vertreten.

Landkreislauf startet am Samstag ab 14 Uhr

In der Männerklasse gab es vergangenes Jahr durch das Team Mindelzell 1 einen Heimsieg. Mit eineinhalb Minuten Vorsprung auf die Herren 1 des TSV Niederraunau kam die Mannschaft des Gastgebers ins Ziel. Man sei zwar nicht so stark aufgestellt wie im vergangenen Jahr, dennoch hofft Manager Christian Schneider, dass seine sechs Läufer im Kampf um den Titel mitreden, bis zum Schluss mit der Konkurrenz mithalten und das Rennen spannend gestalten. „Der Schnellere soll dann gewinnen“, so Schneider. Zwei Läufer von Mindelzell 1 sind gesetzt, die anderen vier werden bei Testläufen ausgelotet.

Los geht es am Samstag um 14 Uhr mit Walking/Nordic Walking-Tour (Rundkurs ca. 6,8 km). Danach folgt: 14.10 Uhr Aufwärmen für Kids; 14.20 Uhr Kids-Running fünf bis acht Jahre (eine Stadionrunde, ca. 300 m); 14.35 Uhr Kids-Running neun bis elf Jahre (zwei Stadionrunden, ca. 600 m); 15.40 Uhr Special-Run (ca. 300 m); 16 Uhr Start Landkreislauf (6x4 km).Landkreislauf erfreut sich großer Beliebtheit