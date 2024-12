BSG Offingen gewinnt das Kellerduell in der Luftgewehr-Bezirksoberliga

Versöhnlich endete die Vorrunde in der Luftgewehr-Bezirksoberliga Gruppe vier für die BSG Offingen. Das Schlusslicht der Tabelle fuhr seinen ersten Saisonsieg ein. Auf dem Wettkampfplan stand das Kellerduell gegen den Vorletzten aus Oettingen. Durchwegs souverän zeigten sich die Offinger Emma Schedel (386:373) und Stefan Mailänder (386:375). Auf Position eins ging für die BSG Kapitänin Katja Olah an den Stand. Sie beurteilt ihre Leistung wie folgt: „Ich habe meinen Punkt abgeben müssen, obwohl mir mein Gegner durchaus die Chance auf einen Sieg gelassen hätte.“ In einer Serie lag sie gleichauf mit ihrem Gegner Michael Beutel, in einer einen Ring vor ihm. Das reichte aber nicht zum Duellsieg (gesamt 387:390).

Offingens Hermann Hins und sein Duell Gegner Johannes Knoll lagen immer nah beieinander. Letztlich hatte Knoll mit 375:373 das etwas glücklichere Händchen. So kam alles auf das Duell zwischen Oettingens Jan Weigl und Armin Pfäffle an. Pfäffle hatte keinen guten Tag erwischt. Er erzielte nur 369 Ringe. Und er hatte früh ausgeschossen. Also hieß es lange warten auf den Gegner. Letztlich blieb der einen Ring hinter Pfäffle. So stand am Ende ein 3:2-Erfolg für die BSG. Kapitänin Olah kommentiert: „Wir haben uns sehr gefreut, einen Sieg aus der Vorrunde mitnehmen zu können. Trotzdem sind wir weiterhin das Schlusslicht der Tabelle. In der Rückrunde bedeutet das für uns, dass wir auf jeden Fall weiter kämpfen müssen. Wir gehen also motiviert ins neue Jahr.“