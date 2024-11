BSG Offingen: Trotz starker Ergebnisse springt kein Sieg heraus

Eine schwere Aufgabe wartete auf die BSG Offingen am jüngsten Wettkampftag in der Luftgewehr-Bezirksoberliga Gruppe vier. Sie standen auf dem vorletzten Platz fünf und hatten den Tabellenführer SG 1858 Monheim zu Gast. Auf Position eins sah es noch gut aus für die Offinger. Nach den ersten beiden Serien lag Kapitänin Katja Olah hinter der Monheimerin Nadine Schwertberger. „In der zweiten Hälfte konnte ich mich dann doch noch einmal verbessern und profitierte auch davon, dass meine Gegnerin nicht so ganz gut zurechtkam“, erzählt Olah.

Sie gewann ihr Duell mit 385:383 und landete damit auf Platz drei der Tagesbestenliste. Der Duellverlauf von Stefan Mailänder auf Position vier gab den Offingern zumindest zeitweise Hoffnung. Er lag in der zweiten Serie gleichauf mit seinem Gegner Matthias Gnugesser, in der vierten Serie zwei Ringe vor ihm. Das reichte aber nicht zum Duellgewinn. Mailänder verlor mit 374:379. Armin Pfäffle (376:385) und Emma Schedel (375:387) schossen zwar starke Ergebnisse, blieben aber hinter ihren Gegnern. Hermann Hins auf Position fünf lag deutlich hinter seinem Gegner Karel Kuba (369:380). Katja Olah fasst zusammen: „Bei vier von fünf Ergebnissen über 380 Ringen konnten wir nicht mithalten.“ So rutschten die Offinger jetzt noch mal nach unten auf Platz sechs und befinden sich damit auf dem Abstiegsrang. Sie hoffen aber darauf, am nächsten Wettkampftag endlich den ersehnten ersten Saisonsieg zu erringen. Vor dem Gegner, dem oberen Tabellennachbarn Oettingen, haben sie dennoch Respekt: „Das wird zwar ein Kellerduell, aber trotzdem sind sie nicht zu unterschätzen“, so Katja Olah.