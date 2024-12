2. Bundesliga: SV Edelweiß Waldkirch mit gemischten Gefühlen

Ein knapper Sieg und eine deutliche Niederlage standen nach dem aktuellen Wettkampfwochenende in der Zweiten Bundesliga Luftpistole für Edelweiß Waldkirch zu Buche. Als Erstes ging es gegen Auerhahn Steinberg. Sebastian Schulz (375:354) und Larissa Böck (370:346) lagen in jeder Serie klar vor ihren Gegnern und sicherten zwei Punkte für die Edelweißschützen. Waldkirchs Nummer 1 Theresia Baamann lag nach der ersten Serie noch gleichauf mit ihrem Gegner Stefan Kupillas. Danach zog dieser davon und gewann das Duell mit 372:356. Waldkirchs Simon Rogg lag nach den ersten beiden Serien hinter seinem Gegner Andreas Bäumler. In der zweiten Hälfte des Wettkampfs konnte er aufholen und gewann das Duell mit 365:359. Da spielte es keine Rolle mehr, dass seine Mannschaftskameradin Marie Schrotter deutlich hinter ihrem Gegner Lukas Haberzeth blieb (347:358). So stand am Ende ein 3:2-Sieg.

Sebastian Schulz holte am vergangenen Wettkampfwochenende in der zweiten Bundesliga Luftpistole für Edelweiß Waldkirch einen Punkt. Foto: Martin Gah

Als Nächstes ging es gegen die zweite Mannschaft des SV Kelheim-Gmünd. Dieser Verein ist im Fußball mit dem FC Bayern zu vergleichen. Hier ging es auf zwei Positionen spannend zu. Theresia Baamann lag in zwei von vier Serien vor ihrer Gegnerin Mirjam Piechaczek. Das reichte aber nicht zum Duellgewinn (371:372). Larissa Böck lag in der ersten Serie drei Ringe vor ihrem Gegner Timo Schyma, in der dritten Serie mit ihm gleichauf. Aber auch das reichte nicht zum Duell gewinnen (367:368). Die anderen Positionen wurden nach den Ergebnissen deutlicher entschieden. Sebastian Schulz lag in den meisten Serien knapp hinter seinem Gegner Tobias Meyer (366:377). Kelheims Axel Genewsky konnte sich erst in der zweiten Hälfte des Wettkampfs von Svenja Gruschka absetzen (361:371). Simon Rogg blieb deutlich hinter seinem Gegner Christoph Schultheiß (369:384). So stand am Ende eine 0:5-Niederlage. In der Tabelle der Zwölfergruppe steht Waldkirch jetzt auf Platz sieben.