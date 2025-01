Peter und Elfriede Weigelt machten die Waldkircher Schützen groß

Das Ehepaar Peter und Elfriede Weigelt wurde im Rahmen der Generalversammlung der Waldkircher Schützen zu Ehrenmitgliedern ernannt. Elfriede Weigelt war bis zur vorletzten Bundesligasaison gefühlt die ewige Trainerin des Vereins, Peter Weigelt war bis vor zwei Jahren der Strippenzieher im Hintergrund als Team-Manager der ersten Luftpistolenmannschaft. Der erste Vorsitzende Johannes Lanzendörfer erinnerte in seiner Rede nicht nur an den Aufstieg in die erste Liga und den Durchmarsch bis ins Finale sowie die deutsche Meisterschaft in der ersten Bundesligasaison und die vielen Finalteilnahmen in den Jahren danach. Er wies darauf hin, dass Elfriede schon immer die Jugend der Waldkircher trainierte und den Kader zu einem „Spitzenhaufen“ formte.

Ehepaar Weigelt aus Waldkirch zu Ehrenmitgliedern ernannt

Außerdem fuhren Peter und Elfriede Weigelt immer gerne zum Flughafen und holten die ausländischen Schützen zu den Wettkämpfen ab. Auch nahmen sie immer gerne Schützen außerhalb von Waldkirch als Gäste auf, was ihnen die liebevolle Bezeichnung „Hotel Weigelt“ einbrachte. Der Umbau des Schießstands fiel in die Zeit von Peter Weigelt als Vorsitzender der Waldkircher Schützen und teils in die Amtszeit seines Vorgängers Erwin Kitzinger. Für die Geehrten antwortete Elfriede Weigelt mit Blick auf die Ehrenamtlichen im Vorstand heute und in früheren Jahren: „Unser Dank gilt auch euch. Wir hätten das alles nicht erreichen können, wenn nicht der Verein immer hinter uns gestanden hätte.“