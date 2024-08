Luca Link aus Reisensburg erlebt in der Le Mans-Einsteigerklasse Faszination pur

Die traditionsreiche Rennserie DTM gastiert übers Wochenende auf dem Nürburgring. Im Rahmen der Gesamtveranstaltung läuft unter anderem der Prototype Cup Germany, in dem als publikumswirksames Highlight Ralf Schumacher sein Comeback als Rennfahrer gibt - zusammen mit seinem Sohn David. Und damit wird der frühere Formel 1-Fahrer zum direkten Konkurrenten eines aufstrebenden jungen Mannes aus Reisensburg. Denn der 20-jährige Luca Link gab vergangene Woche sein Serien-Debüt in Hockenheim und kam mit dem hervorragendem fünften Platz nach Hause.

Der Medienrummel wird vor ausverkauftem Haus enorm, aber das lässt Luca Link unbeeindruckt. „Auch wenn ein großer Name und natürlich ein erfahrener Rennfahrer dahinter steht: Ralf Schumacher ist ein Konkurrent wie jeder andere auch und vielleicht schlage ich ihn auch ein wenig über die Kondition“, äußert der Youngster mit einem Augenzwinkern.

Für Link, der bis dahin erfolgreich in einem BMW M4 GT4 und einem Cayman GT4 MR unterwegs war, ging mit dem Wechsel in ein LMP3-Auto (das ist die Bezeichnung für die Einsteigerklasse der Le Mans-Prototypen) ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Seine Einschätzung: „Natürlich war die Umstellung von einem GT Tourenwagen in ein Formel 1-Auto mit Dach am Anfang eine Herausforderung, aber das Adrenalin und die Freude haben gekickt.“ Aerodynamik, Beschleunigung und Anpressdruck bezeichnet er als „Wahnsinn“; dazu geselle sich eine brutale Kurvengeschwindigkeit. „Da muss fast schon der Kopf ausgeschaltet werden, weil der denkt, das geht nicht so schnell - aber das Auto kann es!“

So funktioniert der Prototype Cup

Der Prototype Cup ist eine exklusive Rennserie in Deutschland, die mit Boliden nach der Philosophie der 24 Stunden von Le Mans bestritten wird. Die Fahrzeuge wiegen 950 Kilo und verfügen über einen Nissan-V8-Saugmotor mit 455 PS. Im Prototype Cup Germany werden zwei Läufe pro Wochenende bestritten, die jeweils über eine Dauer von 55 Minuten gehen. Ein Boxenstopp mit möglichem Fahrerwechsel pro Rennen ist obligatorisch. (AZ)