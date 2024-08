Erst die Kunst, dann das Spektakel - und vier Tage Regionalsport zum Zungenschnalzen: Mit seinen erneut über zwei Sommer-Wochenenden gestreuten Reiter-Festspielen lockt der RFV Jettingen auch 2024 die Größen der heimischen Szene an. Die schwäbische Dressur-Elite präsentiert sich diesmal am 3./4. August, die Spring-Spezialisten messen sich am 10./11. August.

