SC Bubesheim sichert sich mit 2:1-Sieg gegen Offingen das Viertelfinalticket im Toto-Pokal

Fußball

Toto-Pokal: Später Treffer lässt Bubesheim jubeln

Spielertrainer Tayfun Yilmaz und sein Team bezwingen den TSV Offingen im Achtelfinale des Toto-Pokals des Fußballkreises Donau nach hart umkämpften 90 Minuten.
Von Uli Anhofer
    Packendes Pokalspiel: Der SC Bubesheim setzte sich gegen den TSV Offingen durch und steht im Viertelfinale. Im Bild Bubesheims Tibor Petrik (links) und Offingens Florian Eberle.
    Packendes Pokalspiel: Der SC Bubesheim setzte sich gegen den TSV Offingen durch und steht im Viertelfinale. Im Bild Bubesheims Tibor Petrik (links) und Offingens Florian Eberle. Foto: Ernst Mayer

    Der SC Bubesheim steht im Viertelfinale des Totopokals im Fußballkreis Donau. Das Team um Spielertrainer Tayfun Yilmaz besiegte auf eigenem Platz den TSV Offingen mit 2:1. Die Partie war bis auf einige Phasen, vor allem in der zweiten Halbzeit, sehr ansehnlich. Beiden Kreisligisten war anzumerken, dass sie den Erfolg mit spielerischen Mitteln suchen wollten. Die Gäste aus Offingen hatten während der gesamten Partie die größeren Spielanteile. Allerdings hatten die Platzherren immer wieder gute Situationen.

