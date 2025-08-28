Toto-Pokal: Später Treffer lässt Bubesheim jubeln

Der SC Bubesheim steht im Viertelfinale des Totopokals im Fußballkreis Donau. Das Team um Spielertrainer Tayfun Yilmaz besiegte auf eigenem Platz den TSV Offingen mit 2:1. Die Partie war bis auf einige Phasen, vor allem in der zweiten Halbzeit, sehr ansehnlich. Beiden Kreisligisten war anzumerken, dass sie den Erfolg mit spielerischen Mitteln suchen wollten. Die Gäste aus Offingen hatten während der gesamten Partie die größeren Spielanteile. Allerdings hatten die Platzherren immer wieder gute Situationen.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89362 Offingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Offingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis