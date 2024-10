Eine Niederlage, die Offingen Hoffnung macht

Äußerst spannend verlaufen ist der erste Wettkampf der BSG Offingen in der neuen Runde der Luftgewehr-Bezirksoberliga. Zwar verlor der Aufsteiger an heimischen Ständen 2:3 gegen die Goldbachschützen Baldingen, die Teamführerin Katja Olah zog aber ein positives Fazit.

„Wir liegen nun auf dem vierten Tabellenplatz, womit wir auf jeden Fall zufrieden sind. Wir freuen uns sehr, dass wir zwei Einzelpunkte holen konnten und hoffen, unsere Mannschaftsleistung im nächsten Wettkampf gegen Unterschöneberg etwas steigern zu können. Da ist auf jeden Fall noch mehr drin“, sagte sie.

Mit ihrer eigenen Leistung durfte Katja Olah, die für Offingen auf Position eins antritt, auch wirklich zufrieden sein. Sie lag gegen Lukas Egetenmeier von Beginn an leicht in Führung und gewann ihr Duell 392:383. Damit landete sie auf Platz eins der Bestenliste des Wettkampftages.

Neben ihr konnte Hermann Hins für die Offinger einen Punkt gewinnen. Er hatte keinen herausragenden Tag erwischt, aber auch seine Gegnerin Paulina Ruf war nicht gut in Form. So gelang Hins der Duellgewinn mit nur 369 Ringen und vier Ringen Vorsprung.

Offingens Armin Pfäffle lag von Beginn an hinter seinem Gegner Karl Lechler und musste sich am Ende mit acht Ringen geschlagen geben (377:385). Der BSG-Schütze Stefan Mailänder lag bis zur letzten Serie mit seinem Gegner Jannik Riefle gleichauf. Dann erzielte der Gegner starke 99 Ringe und Mailänder verlor mit einem Rückstand von acht Ringen (373:381).

Alles kam auf das Duell von Lucie Brezger an, die an Position fünf ihren ersten Wettkampf auf Bezirksebene schoss. Die erste und letzte Serie meisterte sie gut, in der Mitte des Wettkampfs hatte sie allerdings mit Nervosität zu kämpfen. So verlor sie am Ende gegen Lukas Stadali knapp 362:365. (mgh)