Titelhoffnung und Abstiegssorge beim SV Waldkirch

Plus Für die Luftpistole-Asse des SV Waldkirch klären sich die Aussichten. Während der Erstligist aufs DM-Finale spekuliert, rutscht der Zweitligist ab.

Mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen den SV Hubertus Hitzhofen-Oberzell hat der SV Waldkirch seinen Platz unter den besten vier Mannschaften der Luftpistole-Bundesliga Süd gefestigt. Die zweite Mannschaft des Vereins dagegen konnte den Heimvorteil im Zweitliga-Wettkampf nicht nutzen. Den Singoldschützen Großaitingen und der SG Thumsenreuth unterlag die LP zwo jeweils 1:4.