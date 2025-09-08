Obergessertshausen siegt erneut, SpVgg Krumbach bleibt punktlos

Langsam aber sicher zeigt sich, in welche Richtung die Saison für die Mannschaften aus der Region verlaufen dürfte. Während zwei Landkreis-Teams am Wochenende den dritten Sieg im dritten Spiel feierten, beginnt bei einigen Vereinen das Zittern. Alle Ligen im Überblick.

Kreisklasse West 1: Die Laune beim SV Obergessertshausen dürfte aktuell optimal sein. Als einziges Team der Kreisklasse West 1 kann das Team eine optimale Punkteausbeute von neun Zählern nach drei Spielen vorweisen. Dabei machte es der SVO erneut torreich: Mit 5:3 besiegte Obergessertshausen die SG Kötz und hat nun eine interessante Tordifferenz von 17:8 vorzuweisen. Damit hat die Mannschaft zwar mit weitem Abstand die beste Offensive, aber gleichzeitig auch die viertschlechteste Defensive der Liga. Am anderen Ende der Tabelle steht weiterhin die SpVgg Krumbach. Gegen den SV Waldstetten erwischten die Krumbacher einen katastrophalen Start in das Spiel. Nach zwölf Minuten fiel das 0:1, in der 20. Minute flog Torhüter Michael Weiß mit einer Roten Karte vom Feld. Zwar erkämpfte sich die Spielvereinigung in Unterzahl noch das zwischenzeitliche 1:1, unterlag schlussendlich aber klar mit 1:4.

Kreisklasse West 2: Überraschend deutlich machte es die SG Reisenburg-Leinheim am Wochenende in der Kreisklasse West 2. Gegen Kreisliga-Absteiger TSV Burgau stand lange Zeit das 0:0. Erst im zweiten Durchgang drehte die SG auf. Luca Wagner (46.), Tobias Vogler (54.) und zweimal Nevio Zdero (77., 88.) sorgten für klare Verhältnisse. Dank des 4:0 ist die Spielgemeinschaft Tabellenführer, dicht gefolgt von TGB Günzburg, die dank eines Hattricks von Yavuz Tek die Mannschaft von Grün-Weiß Baiershofen mit 3:1 besiegten.

A-Klasse West 1: Als zweites Landkreis Team neben dem SV Obergessertshausen kann auch Türkiyemspor Krumbach II eine weiße Weste vorweisen. Am Wochenende bewies die Mannschaft dabei zudem ihre Comeback-Qualitäten. Gegen Eintracht Autenried ging Krumbach durch Tolga Gedikli mit 1:0 in Führung (47.), kassierte in der 57. Minute durch Maximilian Wieser aber das 1:1. Dieser Ausgleich hielt allerdings nicht lange: In der 58. Minute brachte Mustafa Birinci sein Team postwendend wieder auf die Siegerstraße und sicherte Türkiyemspor so den perfekten Saisonstart. Währenddessen mussten der TSV Krumbach II und der SC Ichenhausen die dritte Niederlage einstecken. Besonders schlecht verlief der Saisonauftakt für den Aufsteiger Ichenhausen, der mit 2:5 gegen die TSG Thannhausen II unterlag und neben dem leeren Punktekonto nun auch die deutliche Tordifferenz von 2:13 vorzuweisen hat.

A-Klasse West 2: In der A-Klasse West 2 führt der VfL Leipheim weiter die Tabelle an, musste beim 1:1 gegen die SG Röfingen aber erstmals in dieser Saison Federn lassen. Erstmals punkten konnte am Wochenende Reflexa Rettenbach. Dank eines Doppelpacks von Dominik Sittenberger (15., 49.) und eines Treffers durch Fatlind Sahitaj (72.) stand gegen die SG Freihalden ein 3:0-Sieg zu Buche. Die Zweitvertretung des TSV Burgau bleibt nach einem 3:7 bei der SG Reisenburg-Leinheim II hingegen weiter ohne Zähler.