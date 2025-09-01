Fußball im Landkreis Günzburg: Sieben Teams halten sich schadlos

Auch in den Kreis- und A-Klassen im Landkreis Günzburg sind die ersten beiden Ligapartien der Saison 2025/26 gespielt. Zweimal zündete der SV Obergessertshausen dabei ein Torfeuerwerk, der SV Leipheim blieb völlig makellos. Die SpVgg Krumbach erlebte dafür einen Saisonstart zum Vergessen. Alle Ligen im Überblick.

Kreisklasse West 1: An der Tabellenspitze der Kreisklasse West 1 thront nach dem zweiten Spieltag der SV Obergessertshausen. Die Mannschaft von Trainer Andreas Draxler brauchte nach der Sommerpause nicht lange, um in der Offensive warmzuwerden: Jeweils sechs Tore erzielte die Mannschaft in den ersten beiden Saisonspielen. Auf den 6:2-Auftaktsieg gegen den SV Waldstetten folgte am Sonntagnachmittag ein 6:3 bei der SpVgg Krumbach. Ganze fünf Tore erzielte Sebastian Seitz in den beiden Spielen, sein Sturmkollege Patrick Wolf kommt bereits auf vier Saisontore.

Aufgrund der vielen Treffer und dem damit einhergehenden guten Torverhältnis belegt Obergessertshausen den ersten Tabellenplatz der Liga, dicht gefolgt von der SG Münsterhausen/Mindeltal und der zweiten Mannschaft des VfR Jettingen, die ebenfalls zwei Siege aus zwei Spielen einfahren konnten. Am Sonntag gewann Münsterhausen mit 4:1 beim TSV Langenhaslach, Jettingen II setzte sich mit 2:1 bei der SpVgg Ellzee durch. Einen Saisonstart zum Vergessen erlebte dafür die SpVgg Krumbach. Die Mannschaft unterlag am Wochenende nicht nur wie erwähnt dem Gegner aus Obergessertshausen deutlich, am ersten Spieltag setzte es bereits eine 0:2-Niederlage gegen den DJK Breitenthal. Als einziges punktloses Team der Liga belegen die Krumbacher damit den letzten Tabellenplatz.

Kreisklasse West 2: Bestes Team aus dem Landkreis Günzburg ist in der Kreisklasse West 2 aktuell die SG Reisensburg-Leinheim. Auf den deutlichen 7:1-Auftaktsieg beim TV Gundelfingen folgte ein 2:2 gegen den TSV Wasserburg. Mit vier Punkten liegt Reisenburg damit hinter dem SV Villenbach, der sechs Punkte auf dem Konto hat, auf Rang zwei. Ebenfalls bereits vier Punkte hat Kreisliga-Absteiger TSV Burgau nach dem 2:2 bei der SpVgg Bachtal und dem 4:1-Erfolg am Sonntag gegen den TV Gundelfingen auf dem Konto.

A-Klasse West 1: In der A-Klasse West 1 hat die SG Wiesenbach/Behlingen II am Wochenende ein Ausrufezeichen gesetzt. Nach dem knappen 2:1-Erfolg gegen Grün-Weiß Ichenhausen am ersten Spieltag fertigte die Spielgemeinschaft den TSV Krumbach II mit 5:0 ab und kletterte dank der vielen Tore auf Tabellenplatz eins. Ebenfalls sechs Punkte, aber ein etwas schlechteres Torverhältnis hat der Türkgücü Krumbach II, der daher aktuell Rang zwei der Spielklasse belegt. Die Krumbacher feierten knappe Siege über den SV Neuburg/Kammel II (2:1) und am Sonntag nach doppeltem Rückstand über den FC Schönebach (3:2).

Gleichzeitig sind drei Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg in der Spielklasse noch ohne einzigen Zähler. Die TSG Thannhausen II, der TSV Krumbach II und der SC Ichenhausen stecken punktlos im Tabellenkeller. Die Mannschaften aus Krumbach und Ichenhausen sind dabei sogar noch ohne eigenes Tor.

A-Klasse West 2: Eine absolut makellose Bilanz kann in der A-Klasse West 2 nach dem zweiten Spieltag der VfL Leipheim vorweisen. Nicht nur gewann der VfL beide Ligaspiele und erzielte dabei ganze neun Tore, die Mannschaft blieb bislang auch noch ohne Gegentreffer. Als siebtes Landkreis-Team aus Kreis- und A-Klasse noch ohne Punktverlust ist außerdem die SG Freihalden/Oberwaldbach, die am Sonntag mit 5:0 gegen den TSV Burgau II gewann.

Die Burgauer Zweitvertretung hat derweil eine katastrophale Bilanz vorzuweisen. Null Punkte und 0:12 Tore stehen derzeit zu Buche. Ähnlich schlecht steht es zudem um den FC Günzburg II, den FC Reflexa Rettenbach und die SG Reisensburg-Leinheim II, auch diese drei Mannschaften sind nach zwei Spielen noch punktlos.