Jettingen-II-Kapitän Clemens: „Sehen uns nicht als klassische Reservemannschaft“

Der VfR Jettingen II hat am vergangenen Wochenende aufhorchen lassen, indem er im Auswärtsspiel in der Kreisklasse West 1 den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer SV Obergessertshausen mit 3:1 besiegte. Herr Rücker, haben Sie schon realisiert, was Ihre Mannschaft da geleistet hat?

CLEMENS RÜCKER: Das haben wir direkt nach dem Spiel realisiert. Wir haben neben einem guten Mannschaftsgefüge auch eine disziplinierte Mannschaftsleistung geboten. Das war der Schlüssel zum Erfolg.

Jettingen II ist gut in die Saison gestartet, hat dann aber zwei Spiele am Stück verloren, ehe die Mannschaft vergangene Woche gegen Obergessertshausen so ein überraschendes Ergebnis ablieferte. Was ist da passiert?

RÜCKER: Nach einer eher schlechteren Phase in den vorherigen zwei Spielen sind wir wesentlich disziplinierter an die Aufgabe herangegangen und haben die Taktik genauer verfolgt. So ist es uns gelungen, gegen der Spitzenreiter die Leistung abzurufen, die wir auch selbst von uns erwarten.

Das lässt ja für die Zukunft hoffen. Manuel Hanke, der sportliche Leiter der zweiten Mannschaft, würde das Team gerne wieder dort sehen, wo es vor zwei Jahren noch gespielt hat. Also in der Kreisliga. Sehen Sie das auch so?

RÜCKER: Ja, das sehe ich auch als durchaus machbar an. Doch nicht nur das, es ist einfach unser Anspruch und das persönliche Ziel aller Spieler, wieder in die Kreisliga zurückzukehren. Wenn jeder seinen Beitrag dazu leistet, konstante Leistung abruft und sich alle sportlich weiterentwickeln, dann sollte es klappen.

Vor der Saison hatten Vereine die Möglichkeit, ihre zweiten Mannschaften für die Reserverunde anzumelden. Das war für Jettingen II aber wohl keine Option, oder?

RÜCKER: Das kann ich unterstreichen. Wir haben so viel Qualität, dass wir uns auch gegen erste Mannschaften durchsetzen können.

Manuel Hanke hat auch gesagt, dass man beim VfR die zweite Mannschaft nicht als Reserve sieht. Ist das so?

RÜCKER: Wir sehen uns nicht als eine klassische Reservemannschaft. Wir verfügen über viel Qualität und ein starkes, eingespieltes Team, das mit großem Zusammenhalt auftritt.

Wie abhängig ist die Zweitvertretung personell denn von der ersten Mannschaft, die in der Bezirksliga spielt?

RÜCKER: Wir sind in keiner Weise von der ersten Mannschaft abhängig und treten eindeutig als eigenes Team mit eigenen Zielen auf.

Am Sonntag erwartet Jettingen II als Tabellenvierter den fünftplatzierten SV Waldstetten zum Verfolgerderby. Nach dem letzten glanzvollen Auftritt geht ihr Team doch bestimmt mit breiter Brust ins Spiel?

RÜCKER: Ja, definitiv gehen wir mit breiter Brust in das Spiel. Ich hoffe, dass es uns gelingt, den Rückenwind nicht nur für die Partie gegen Waldstetten, sondern auch für die folgenden Spiele mitzunehmen.

Und wie lautet der Tipp für Sonntag?

RÜCKER: Wir gewinnen 3:0.

Interview: Alois Thoma