So läuft die Fußballsaison 2025/26 im Landkreis Günzburg

Bald hat das Warten ein Ende: Die Fußballsaison im Landkreis Günzburg steht in den Startlöchern. Im Rahmen der Spielgruppentagung hatten sich die Vereine der Region im Vereinsheim des SV Ettenbeuren versammelt, um über die anstehende Spielzeit zu sprechen.

Fußballsaison im Kreis Donau startet Ende August 2025

Während die Bezirksligen bereits am kommenden Wochenende in die neue Spielzeit starten, geht es in der Kreisliga erst am 22. August mit dem offiziellen Eröffnungsspiel weiter. In allen weiteren Ligen im Kreis Donau beginnt die Saison einen Tag später, am 23. August.

Der letzte Spieltag vor der Winterpause findet dann planmäßig am 23. November statt, ehe es am 13. März 2026 mit dem Spielbetrieb weitergeht. Der letzte Spieltag der Bezirksliga ist für den 16. Mai 2026 terminiert, der letzte Spieltag für alle weiteren Ligen im Fußballkreis für den 30. Mai 2026. Anschließend starten am 2. Juni 2026 die Religationen.

Die erste Runde des Toto-Pokals wird am kommenden Mittwoch, 30. Juli, ausgetragen, das Kreisfinale dann am 1. Mai 2026. Während der Winterpause stehen zudem wieder einige Hallenspiele auf dem Programm. Die erste Vorrunde der Kreismeisterschaft im Landkreis Günzburg steigt am 6. Dezember in Günzburg, die zweite Vorrunde am 13. Dezember in Krumbach und die Endrunde am 27. Dezember erneut in Krumbach. Die anschließende Hallenmeisterschaft im Kreis Donau ist für den 3. Januar 2026 in Günzburg terminiert, die Hallenmeisterschaft im Bezirk Schwaben findet am 10. Januar in Stadtbergen statt.

Strukturreform: B-Klasse im Kreis Donau zur Saison 2025/26 abgeschafft

Durch die Spielgruppentagung führte der für den Landkreis Günzburg zuständige Spielgruppenleiter Fatih Kayan. Er informierte die rund 60 anwesenden Vereinsvertreter unter anderem über die bereits vollzogene Strukturreform im Fußballkreis: So wurden zur Saison 2025/2026 die B-Klassen im Herrenbereich abgeschafft. Stattdessen werden künftig die A-Klassen sowie die Reserveligen ausgeweitet.

Grund für die Entscheidung, die auf Basis einer Vereinsbefragung getroffen worden sei, war der anhaltende Rückgang an Mannschaften sowie strukturelle Probleme in der Nachwuchsarbeit.

Doch nicht nur im regulären Ligabetrieb hat der Fußballkreis mit dem Rückgang an Mannschaften zu kämpfen, auch beim Toto-Pokal und bei den Hallenmeisterschaften seien die Meldezahlen rückläufig, erklärte Spielleiter Kayan. Er appellierte daher während der Spielgruppentagung an die Vereine, diese Wettbewerbe wieder stärker wahrzunehmen.

Positive Entwicklung bei der Zahl der Schiedsrichter im Landkreis Günzburg

Während die Mannschaftsmeldungen zu Wünschen übrig lassen, gab es positive Nachrichten bei der Zahl der Schiedsrichter im Landkreis zu melden. Insgesamt wurden in der vergangenen Saison 49 neue Schiedsrichter ausgebildet, darunter viele minderjährige Teilnehmer.

In der kommenden Saison können im Gruppengebiet in der Regel nun alle Spiele besetzt werden. Grund dafür ist neben den teilnehmerstarken Schiedsrichterlehrgänge der vergangenen Jahre auch die Tatsache, dass durch die Zusammenschlüsse von Vereinen weniger Spiele besetzt werden müssen.

A-Klasse ab sofort niedrigste Liga im Landkreis Günzburg

Nach der durchgeführten Strukturreform wird die A-Klasse zur untersten Spielklasse im Kreis Donau, Absteiger gibt es dort dementsprechend keine mehr. In den A-Klassen 1 bis 3 spielen in der kommenden Saison jeweils 13 Teams, in den weiteren A-Klassen jeweils zwölf. Alle Kreisligen und Kreisklassen des Fußballkreises verfügen über eine Sollstärke von jeweils 14 Mannschaften.

In allen Spielklassen von der Kreisliga bis zur A-Klasse steigt der Meister auf, das zweitplatzierte Team ist für die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Aus der Kreisliga steigen zwei Mannschaften ab, aus den Kreisklassen jeweils eine.

Neuer Spielgruppenleiter für den Landkreis Günzburg gesucht

Auch personell wird sich im Fußballkreis Donau in den kommenden Monaten einiges verändern. Kreisspielleiter Jürgen Friedrich, der aktuell für den gesamten Kreis Donau verantwortlich ist, wird diesen Posten zum Fußball-Kreistag im Januar 2026 aus privaten Gründen niederlegen.

Als designierter Kreisspielleiter ist Fatih Kayan vorgesehen. Seine Wahl soll beim Fußball-Kreistag erfolgen. Dementsprechend wird ein neuer Spielgruppenleiter für den Landkreis Günzburg gesucht. Interessenten können sich direkt bei Fatih Kayan per Mail unter f.kayan@bfv-schwaben.de melden.