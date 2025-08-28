Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Tobias Vogler: Vier Tore und ein Traumstart für SG Reisensburg-Leinheim in der Kreisklasse

Interview

Torjäger Tobias Vogler: „Vier Tore schießt man nicht jeden Tag“

Tobias Vogler erwischt beim Kreisklassen-Saisonauftakt der SG Reisensburg-Leinheim einen Traumtag. Der 39-jährige Fußballer spricht über Rückschläge, Glücksmomente und seine Zukunft.
Von Alois Thoma
    • |
    • |
    • |
    Torjäger im Glück: Tobias Vogler erzielte zum Saisonauftakt der SG Reisensburg-Leinheim gleich vier Treffer.
    Torjäger im Glück: Tobias Vogler erzielte zum Saisonauftakt der SG Reisensburg-Leinheim gleich vier Treffer. Foto: Verein

    Die SG Reisensburg-Leinheim ist mit einem 7:1-Heimsieg gegen den TV Gundelfingen in die neue Saison der Kreisklasse West 2 gestartet. Zwischen der 39. und 50. Minute erzielte das Team vier Tore, drei davon Tobias Vogler in der 39., 40. und 45. Minute – und damit einen lupenreinen Hattrick. Zuvor hatte der 39-Jährige bereits per Elfmeter getroffen und war somit unbestritten Mann des Tages. Unser Reporter Alois Thoma hat sich mit dem Stürmer unterhalten, der seit dem vierten Lebensjahr – abgesehen von einem halbjährigen Abstecher zur TSG Thannhausen – das Trikot der SG Reisensburg-Leinheim trägt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden