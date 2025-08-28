Torjäger Tobias Vogler: „Vier Tore schießt man nicht jeden Tag“

Die SG Reisensburg-Leinheim ist mit einem 7:1-Heimsieg gegen den TV Gundelfingen in die neue Saison der Kreisklasse West 2 gestartet. Zwischen der 39. und 50. Minute erzielte das Team vier Tore, drei davon Tobias Vogler in der 39., 40. und 45. Minute – und damit einen lupenreinen Hattrick. Zuvor hatte der 39-Jährige bereits per Elfmeter getroffen und war somit unbestritten Mann des Tages. Unser Reporter Alois Thoma hat sich mit dem Stürmer unterhalten, der seit dem vierten Lebensjahr – abgesehen von einem halbjährigen Abstecher zur TSG Thannhausen – das Trikot der SG Reisensburg-Leinheim trägt.

