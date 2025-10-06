TSV Niederraunau erkämpft sich den nächsten Sieg in Bobingen

Die Handballer des TSV Niederraunau haben auch im dritten Spiel der Saison gewonnen und stehen mit sechs Punkten weiter ganz oben in der Tabelle der Bezirksoberliga. Beim Auswärtsspiel gegen den TSV Bobingen taten sich die Raunauer Jungs zwar sehr schwer, bewiesen aber Nervenstärke und siegten am Ende knapp mit 36:33 (18:17).

Das Spiel war von Beginn an eng, lange konnte sich keine Mannschaft mit mehr als zwei Toren absetzen. Zunächst lieferten sich die Teams einen offenen Schlagabtausch ohne Abwehrreihen. Moritz Kornegger, bester Torschütze des Spiels, warf nach elf Minuten bereits sein fünftes Tor zum 7:7 und hielt die Gäste so im Spiel. Auch danach ließen beide Mannschaften in einer offenen Partie nicht nach. Jakob Eheim warf kurz vor Ende der ersten Halbzeit das Tor zum 19:17, doch anschließend kassierte Niederraunau zum Halbzeitpfiff noch ein Tor über den Kreis.

Enges Spiel: Niederraunau zieht kurz vor dem Abpfiff vorbei

Anfang des zweiten Durchgangs stabilisierte sich dann die Abwehr der Gäste, allerdings ließ der TSV nun vorne einige Chancen liegen. Niklas Lindner markierte die zwei-Tore-Führung zum 21:19 nach 36 Minuten. Das Spiel schien danach in Richtung Raunau zu kippen, doch die Bobinger Handballer gaben nicht auf und spielten weiter eine gute Partie. Auch aufgrund der mangelnden Abwehrleistung der Raunauer wechselte die Führung anschließend wieder zugunsten der Hausherren. Zwölf Minuten vor Schluss warf Daniel Schmid dann das 29:29 und es ging in die „Crunchtime“.

Die Raunauer kamen zwar leicht und schnell zu Toren, kassierten aber auch immer wieder ein Gegentreffer. Erst fünf Minuten vor Schluss konnte Moritz Kornegger die Gäste nach einem Konter mit 33:31 in Führung bringen. Niederraunau spielte daraufhin clever und konzentriert im Angriff weiter, während Torwart Moritz Fieger mit drei Paraden den Sieg festhielt. Weiter geht es für Tabellenführer Niederraunau am nächsten Samstag bei der SG 1871 Augsburg/Gersthofen.

Es spielten: M. Klaußer, M. Fieger (beide Tor), M. Brühmüller, M. Hegenbart, F. Rothermel (5/3), M. Kornegger (9), N. Lindner (6), L. Vracevic, D. Schmid (3), J. Eheim (5), J. Pfeiffer (1), M. Sauter, O. Blösch (7).