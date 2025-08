Jettingen feiert Kantersieg über den TSV Meitingen

Der VfR Jettingen hat sich in der Bezirksliga mit einem deutlichen Sieg eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen den TSV Nördlingen II in der Vorwoche fertige das Team am Freitagabend den TSV Meitingen auswärts mit 4:0 ab.

Wie schon am ersten Spieltag versuchte der VfR auch am Freitagabend in Meitingen, das Spiel früh zu kontrollieren. „Wir haben es nicht anders als gemacht, als gegen Nördlingen“, blickt VfR-Trainer Johannes Putz auf den Spielansatz seiner Mannschaft. Anders als gegen die Nördlinger zahlte sich das druckvolle Spiel des VfR gegen Meitingen allerdings schon früh aus: Dominik Wohnlich erzielte mit seinem ersten Saisontreffer in der 17. Spielminute die 1:0-Führung aus Sicht der Jettinger.

1:0 zur Pause: „Hätten höher führen müssen“

Auch nach dem Führungstreffer blieb Jettingen engagiert und presste früh, Meitingen fand kaum in die Partie. Ein weiteres Tor gelang in den ersten 45 Minuten allerdings nicht mehr, sodass es für beide Teams mit einem 0:1-Zwischenstand in die Kabinen ging. „Das war eigentlich das einzige Manko des Spiels“, überlegte Putz nach Abpfiff. „Wir hätten zur Pause höher führen müssen.“

Kurz nach der Pause erhöhte Jettingen seinen Vorsprung dann allerdings: Benedikt Ost erzielte in der 54. Spielminute das 2:0, nur neun Minuten später führte Pascal Prünstner den VfR mit seinem Treffer zum 3:0 endgültig auf die Siegerstraße.

Jettingen freut sich über „maximal verdienten Sieg“

Den Schlusspunkt der Partie setzte dann Christoph Wachs, der in der 82. Minute nach einer Ecke auf 4:0 stellte. „Wir waren sehr konstant und vom Kopf voll da“, lobte Coach Putz nach dem Spiel. „Dadurch hatten wir in dem ganzen Spiel fast keine Phase, in der es nur ansatzweise gefährlich wurde.“ Unter dem Strich freute sich Putz daher über einen „maximal verdienten Sieg“, der auch in der Höhe in Ordnung gehe.

Weiter geht es für den VfR Jettingen in der Bezirksliga bereits am Mittwochabend: Um 18.30 Uhr ist das Team beim TSV Haunstetten zu Gast, ehe am folgenden Sonntagnachmittag das erste Ligaheimspiel der neuen Saison ansteht. Gegner ist dann ab 15 Uhr der TSV Wertingen.





TSV Meitingen - VfR Jettingen 0:4 (0:1)



Tore: 0:1 Wohnlich (17.), 0:2 Ost (54.), 0:3 Prünstner (63.), 0:4 Christoph Wachs (82.). - Zuschauer: 180.