Bundesliga: Die Finalteilnahme wird für Waldkircher unwahrscheinlich

Zwei knappe Niederlagen standen nach dem aktuellen Wettkampfwochenende in der Luftpistole-Bundesliga Süd für Edelweiß Waldkirch zu Buche. Als Erstes ging es gegen den letztjährigen Zweitplatzierten des Bundesligafinales KKS Hambrücken. Waldkirchs Nummer 1 Dimitrije Grgic startete mit 97 Ringen in der ersten Serie stark in sein Duell gegen Robin Walter. Dieser erzielte allerdings 99 Ringe. So ging es auch in den folgenden Serien, Grgic lag immer ein wenig hinten. (380:386).

