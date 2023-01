Luftpistole-Bundesliga: Edelweiß Waldkirch nach Jahreswechsel gut in Schuss

Plus Zum Ende der Gruppenphase der Luftpistole-Bundesliga sichert sich Edelweiß Waldkirch Platz 3 und damit die Finalteilnahme. Im Stechen zeigt sich Ole-Harald Aas nervenstark.

Am letzten Wettkampfwochenende der Gruppenphase der Luftpistole-Bundesliga Süd sicherte sich Edelweiß Waldkirch mit Platz drei einen der ersten vier Plätze und kann jetzt im Finalturnier gegen die Besten der Nordgruppe um die deutsche Meisterschaft kämpfen. Weit zu fahren haben sie es diesmal nicht, denn das Finale findet dieses Jahr in Neu-Ulm statt, und Waldkirch ist Mitausrichter.