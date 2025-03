Sporttest am Maria-Ward-Gymnasium: Wer ist fit genug für die Polizei?

„Los, schneller, du schaffst das!“, rufen die Mitschülerinnen von Eva. Sie feuern ihre Freundin an. Die Zwölftklässlerin sprintet zwischen zwei Bänken in der Turnhalle des Maria-Ward-Gymnasiums hin und her. In der Hand hält sie ein Seil. Damit springt sie über eine der Bänke, legt es auf dem Boden ab, nimmt es wieder auf und rennt zurück zu der anderen Bank. Viermal geht das so. Nach 30 Sekunden ist Eva fertig. „Wow, super“, ruft Angelika Epple. Die Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ist mit ihren Kollegen am Mittwochvormittag in Günzburg, um den Schülerinnen und Schülern den Sporttest für die Aufnahme bei der bayerischen Polizei zu zeigen.

Pauline Held Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Berufsinfotag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis