Dominikanerinnen mischen bei Abschlussvorstellung von „Coco“-Musical mit

Mit großer Spannung wurde der sogenannte „Dernière-Scherz“ des diesjährigen Musicals am St.-Thomas-Gymnasium in Wettenhausen erwartet. Dabei handelt es sich um einen Gag, den die Darsteller immer in der letzten Vorstellung einbauen. Was hatte sich die Truppe wohl diesmal ausgedacht?

Das Rätsel löste sich in der zweiten Szene nach der Pause auf, wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt. Kein Bratwurst bratender Hausmeister, kein Schülerputztrupp, stattdessen ein Eingreifen „von ganz oben“: Zum legendären „I will follow him“ fanden sich auf der Bühne spontan die Dominikanerinnen Sr. Mechthild und Sr. Johanna, beide Lehrerinnen am Gymnasium, die Novizin Sr. Rosa und der Schulseelsorger Pater Arnold auf der Bühne ein, singend und tanzend. Die Begeisterung des Publikums erwirkte sogar eine sofortige Zugabe. Das gab es in der langjährigen Theatergeschichte des Gymnasiums noch nie.

In diesem Jahr agierten 120 Personen vor, auf und hinter der Bühne. In sieben Vorstellungen begeisterten die Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Jahrgangsstufen insgesamt 3500 Zuschauer.

St.-Thomas-Gymnasium Wettenhausen begeistert mit Musical „Coco“

Die Musical-Band spielte an zwei Tagen gleich zwei Vorstellungen. Unter der Leitung von Musiklehrer Dominik Wiedenmann fand sich eine Truppe zusammen, die im Laufe des Schuljahres 26 Songs unterschiedlicher Genres erarbeitete: an den Gitarren zwei weitere Lehrkräfte (Christoph Becker und Simon Wiedenmann), die tragende Rolle am Bass hatte Benno Zink (in Siegespose nach dem „Music“ von John Miles), ein weiteres Klavier mit Johannes Doneck, vier Schlagzeugern (Ferdinand Dehling, Marius Lechner, Julius Menath und Moritz Fischer) und mit David Weh, Philipp Siemons, Alina Gehl, Gabriel Bronner (sensationell sein Solo) Ziga Hancman, Christian Schneider und Jonathan Bayr acht Bläser.

Die Grundlage des Stücks bildet eine südamerikanische Erzählung von dem Mädchen Mirabel (Maxima Stocker), das entgegen der Familientradition nicht das Schusterhandwerk erlernen, sondern sich lieber den Traum erfüllen möchte, Musikerin zu werden. Angespornt von der Überzeugung, mit dem legendären Ernesto de la Cruz (Gabriel Bronner als Schuft) verwandt zu sein, gerät sie an dem mexikanischen Feiertag „Día de los Muertos“ in die Welt der Toten und deckt so manches verborgene Familiengeheimnis auf, um am Ende tatsächlich, mit dem Segen der toten Verwandten, die Lebenden mit der Vergangenheit und damit auch mit der Musik zu versöhnen.

Musical „Coco“: Zehnköpfiges Technik-Team hat Bühnenbild gestaltet

Ein von den Firmen Stage-Power und MoSound unterstütztes zehnköpfiges Technik-Team setzte die Fabel, das mit teilweise vom Musical-Direktor Bernd Hihler und seiner Familie persönlich hergestellten Requisiten liebevoll gestaltete Bühnenbild, die fantasievollen Kostüme, das augenzwinkernde Spiel der Darsteller sowie die Tanzshow-Einlagen fulminant in Szene: Da leuchteten im Schwarzlicht die Kostüme wie echte Skelette, die kunstvoll geschminkten Gesichter hüpften darauf wie Totenköpfe, die „Lebenden“ verloren sich in der Menge der tanzenden Skelette.

Am Donnerstagmittag war aus der Musicalhalle bereits wieder eine leere Schulturnhalle geworden. Das STG ging nämlich einen Tag früher in die großen Ferien. Aber das ist eine andere Geschichte. (AZ)